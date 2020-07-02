經部助高階製造、半導體 盼明年帶動69億投資

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

經濟部2日赴行政院報告「推動台灣成為亞洲高階製造中心與半導體先進製程中心」，將加速協助產業智慧化、數位轉型，以及鼓勵國內外半導體廠在台投資，由政府平台協助媒合等，今年兩項計畫總經費30億元，目前規劃明年經濟部預算將提高到46億元，希望帶動台廠投資69億元。

經濟部工業局表示，「推動台灣成為亞洲高階製造中心與半導體先進製程中心」，共有兩大「轉骨策略」，包括「亞洲高階製造中心」將加速導入5G、AI應用，以深化製造業的軟硬體整合，帶動產業智慧化、數位轉型及創新應用，並集結產業公協會，實現產業鏈智慧化。

「半導體先進製程中心」則將完備半導體產業生態系。利用國內半導體產業發展需求，扶植國內材料與設備產業，並協助媒合半導體大廠採用，經過大廠使用認證後，透過政府的平台回饋並修正製程，讓材料與設備廠商符合大廠需求，完成材料供應在地化、技術自主化，同時促進外商與國內材料廠商合作，以及外商設備在地化、先進封裝設備國產化。

經濟部工業局指出，兩大中心今年的經費分別為24億元和6億元，目前爭取明年經費加碼到35億元和11億元，由於相關補助辦法一般為政府最多補助或補貼4成，廠商自備6成，因此希望明年能達到廠商投資69億元。

工業局表示，兩大中心可讓台灣製造成為全球產業的關鍵力量，預期可帶動國內、外廠商1.2兆元投資，達到半導體產業2030年產值5兆元目標。

半導體 經濟部

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打造台灣成「半導體先進製程」中心 目標2030年產值5兆

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