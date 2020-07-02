桃園離岸風場敲定主要供應商 銀行參貸意願高

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

由達德能源所開發的桃園離岸風場，設備採購方面，所有供應合約已完成談判工作。該案專案融資亦同步推展中，資金預計今年第三季到位，達德集團營運長歐貝合信 (Achim Berge Olsen) 表示，本案投入超過4千萬歐元，「現在已經是準備好要啟動的時機」。桃園離岸風場預計近期完成電業籌設許可所需的海岸管理審查程序，以盡早與台電簽訂購售電合約。

達德集團財務長畢昂 (Bjoern Nullmeyer) 表示，基於雲林離岸風場的成功經驗，既有借款銀行及希望新加入的銀行，尤其是台灣本土銀行，都對桃園離岸風場表達高度參與融資的意願，達德很有信心會在下半年完成融資到位的里程碑。

達德能源集團近期在歐洲也獲得重大成果：今年六月，與法國電力公司EDF及加能大能源公司Enbridge共同合作的Fécamp離岸風場，宣布融資到位。該案位於法國北部海岸，總裝置容量達500MW。作為法國離岸風電開發的先驅之一，達德能源於2007年即投入該案。此團隊所開發的另一座法國離岸風場Courseulles，也將於今年下半年融資到位。

法國 離岸風電

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達德能源桃園離岸風場 拚第3季資金到位

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