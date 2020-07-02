房產保值買盤衝出 佳元臨沂兩周賣光
佳元建設總經理蔡錫全表示，後疫情時代，在低利、各國政府大灑幣之下，國內房市衝出一波「房產保值的買盤」，以公司六月剛推出的「佳元臨沂」來說，兩周就完銷，每坪成交均價143萬元高於原先預期，且六成是區域換屋客出手，購屋考量多是基於通膨的預期心理。
蔡錫全分析，雖然目前房市正處於極低利環境所催生出的新資金行情當中，刺激房市買氣出籠，也讓房價出現緩漲的情況；他強調，目前全球政經環境變化非常大，像是美中貿易戰、產品斷鏈、疫情重啟等事件不時出現，不過可以確定的是，未來兩年市場利率不太可能調升，加上台灣在美中貿易戰中、站在相對有利的位置上，因此兩年之中，國內房市緩漲的格局不太會改變。
不過，他強調，在市場資金氾濫下，房市雖出現一波疫情後的買氣，不過「客戶還是要買好東西，所以市場上還是有很多產品規劃差、地段或地形不佳的建案賣不好，因此整體來說，房市還是以個案表現為主。」
「佳元臨沂」是佳元建設第五個新案，接下來，今年11月規劃在松江路、捷運行天宮站周邊推出總銷8.5億元的精品宅。明年首季還會在微風商圈推出總銷17~18億元的個案。
另外，佳元建設手中還有台北市大安區青田靜巷新案，預計明年下半年推出，公司分回總銷約12~13億元；板橋新埔站也有面積約513坪土地在整合中，初估總銷金額達38億元，總計公司手中還有四大新案將在今明兩年推出。
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