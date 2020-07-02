快訊

水利會改官派！逾5小時表決大戰 立院三讀通過農田水利法

名為法律實為恐嚇：港國安法的罪行與「送中」程序

聽新聞
test
0:00 / 0:00

品牌線上傳海外 小規模試賣先行

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
Facebook 2日舉辦線上講座，邀請企業主及政府給中小企業線上商業發展建議。圖左為Facebook電商業務總監黃威銘及國發會主委龔明鑫（右）。（photo by 臉書截圖）
Facebook 2日舉辦線上講座，邀請企業主及政府給中小企業線上商業發展建議。圖左為Facebook電商業務總監黃威銘及國發會主委龔明鑫（右）。（photo by 臉書截圖）

「品牌要成功跨足海外，可先與其他廠商合作進行小規模試賣。」Facebook邀請國發會主委龔明鑫及FedEx、SHOPLINE和未來實驗室等企業代表於2日舉辦線上講座。眾人一致表示，品牌欲往海外擴張可先結合各領域企業推出的小型服務到海外進行試賣，收集消費數據後再進行產品定位。

線上商業成趨勢

Facebook大中華區電商業務總監黃威銘表示，以往中小型及初創企業要跳出本地市場存在巨大挑戰，「但隨著社交媒體與電子商務的興起，現在中小企業能以最低成本實現全球化。」國發會主委龔明鑫說，政府一向重視跨境電商，「因為大方向來講，網路跟智慧裝置普及，線上商業金額跟頻繁度也都大量增加。」

「台灣跨境電商還有很大的進步空間。」龔明鑫指出，線上商業因疫情提前來臨，2020年全世界跨境電商消費達到1兆美元，台灣只有900多億，政府將用國安基金支持擁有1.6萬個品牌的Pinkoi等線上電商平台。他說：「資金不僅支持這些平台，也讓中小企業能透過強而有力的平台，將產品銷售到其他國家去。」

Future Lab未來實驗室營運長薛安辰則提醒企業主，市場是沒有國界的，你不做也有人進來，「台灣市場又有指標性，如果有成功的跡象就可以嘗試跨足其他國家。」SHOPLINE營運長劉煦怡說，接觸很多中小企業後發現，其實很多企業都想走出去，但缺乏信心。

合作與信心

「疫情期間台灣產品銷量呈現1倍的增長，我們也發現海外消費者是喜歡台灣產品的。」劉煦怡認為，走出台灣市場只要有足夠的信心，長遠來說是一定會成功的。但她提醒，「很多人對東南亞市場看好，但6個國家的文化、語言都不一樣，可以先選定1、2個再慢慢擴充。」

她補充，「東南亞人口年輕又多，消費者愛在社群上跟品牌互動，怎麼讓消費體驗更好是要特別去關注的。」FedEx台灣區總經理朱興榮則強調，「企業應建立充足的透明度，面對客戶詢問時體驗會更好。」成交後的貨運則應注意當地法規，包括海關及商品檢驗部份，如此才能減少不必要的損失。

薛安辰表示，在做海外品牌端時，可以與如FedEx貨運業者及SHOPLINE線上開店業者等合作，「整合各方的資源，能提早知道市場狀況及調性，可以先做小規模試賣，測試出到底利基點在哪，選品策略、定價該多少才能擬長期規劃。」

【更多精采內容，詳見

跨境電商 東南亞

延伸閱讀

中小企業外銷利器 龔明鑫：跨境電商打結盟戰

中華電5G 30日開台 蔡總統站台

龔明鑫：公共建設達成率已達29.9% 創近5年新高

國發會今審兩案 端獎勵拚公建、桃鐵地下化闖關

相關新聞

【勞保核彈1】勞保收支短絀、疫情衝擊收益 引爆危機不斷提前

預估5年後破產的勞保基金，是眾多人口中的「勞保核彈」，今年這顆核彈遇到新冠肺炎「點火」，財務問題雪上加霜，面臨愈來愈大的引爆危機。

品牌線上傳海外 小規模試賣先行

「品牌要成功跨足海外，可先與其他廠商合作進行小規模試賣。」Facebook邀請國發會主委龔明鑫及FedEx、SHOPLINE和未來實驗室等企業代表於2日舉辦線上講座。眾人一致表示，品牌欲往海外擴張可先結合各領域企業推出的小型服務到海外進行試賣，收集消費數據後再進行產品定位。

台積電竹南設廠效應浮現 縣府標售住宅區最高1坪20萬

台灣積體電路製造股份有限公司在苗栗縣竹科竹南基地周邊地區特定區，興建先進製程封測廠案刺激房地產熱度，縣府順勢規畫特定區1...

疫情罩頂 特斯拉台廠供應鏈今年展望仍謹慎

電動車話題不斷，特斯拉週三（1日）收盤1,119.63美元，漲3.69%，市值達2,075.5億美元（約新台幣6.11兆），打敗豐田躍升全球市值最高的汽車公司，反映投資者對電動車題材的愛好。

打造台灣成「半導體先進製程」中心 目標2030年產值5兆

行政院長蘇貞昌今（2）日在行政院會聽取經濟部「推動台灣成為亞洲高階製造中心與半導體先進製程中心」報告，宣示政府將打造台灣成為亞洲「高階製造、半導體先進製程」中心，帶領產業轉型，爭取國內外廠商在台投資，發揮優勢、厚植技術能量，完整產業供應鏈，為台灣長遠的經濟發展打下厚實基礎。

貿易戰下大企業爆5壞 兩岸產業共榮瓦解殺傷力最大

根據CRIF中華徵信所最新公布的「台灣地區大型企業排名TOP5000」研究顯示，5000大企業總體營運在中美貿易戰中爆岀「5壞」受創不輕，這「5壞」包括近三年成長最低的一年、營收成長率連續兩年下滑、營收增加家數創三年新低、獲利呈兩位數字負成長、營收衰退產業上升近八成。

新台幣早盤一度大漲1.27角 衝破29.5元總裁防線

新台幣今天早盤以29.610元兌1美元，升值0.2分開出。

名家觀點／貨幣政策的局限性與後遺症

今年4、5月以來，全球股市刮起反彈的漲風，尤以美國為最。不過，缺乏基本面支撐，無法以長線保護短線結果，就是暴漲暴跌。美國...

無薪假增至31,816人 創近11年新高

勞動部昨（1）日公布最新企業減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假人數飆破3萬，持續增至31,816人，創近11年新...

勞動基金5月虧損收斂 下半年可望損益兩平

勞動部勞動基金運用局昨（1）日發布勞動基金最新績效，截至5月底，仍慘賠2,246.7億元，收益率為負5.29%；5月單月...

報復性消費助攻 台灣NMI緊縮轉擴張

中經院昨（1）日發布6月製造業採購經理人指數（PMI）為47.2，回升2.4，連續三個月呈現緊縮，但緊縮趨緩。非製造業經...

PMI、NMI好轉 專家：不算報復性反彈

中經院昨天公布六月採購經理人指數（PMI），隨著台灣疫情趨緩，指數雖仍連續三個月緊縮，但緊縮速度趨緩；非製造業經理人指數...

熱門新聞

國泰金：金融整併時機到了

振興三倍券怎麼用？ 林佳龍曝：最聰明是這招

壽險291張保單利率變動 儲蓄險進入新戰國時代

新台幣早盤一度大漲1.27角 衝破29.5元總裁防線

聯發科傳攜小米 攻手機晶片

三倍券超商預購不是24小時 開放時間9時到22時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。