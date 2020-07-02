品牌線上傳海外 小規模試賣先行

「品牌要成功跨足海外，可先與其他廠商合作進行小規模試賣。」Facebook邀請國發會主委龔明鑫及FedEx、SHOPLINE和未來實驗室等企業代表於2日舉辦線上講座。眾人一致表示，品牌欲往海外擴張可先結合各領域企業推出的小型服務到海外進行試賣，收集消費數據後再進行產品定位。

線上商業成趨勢

Facebook大中華區電商業務總監黃威銘表示，以往中小型及初創企業要跳出本地市場存在巨大挑戰，「但隨著社交媒體與電子商務的興起，現在中小企業能以最低成本實現全球化。」國發會主委龔明鑫說，政府一向重視跨境電商，「因為大方向來講，網路跟智慧裝置普及，線上商業金額跟頻繁度也都大量增加。」

「台灣跨境電商還有很大的進步空間。」龔明鑫指出，線上商業因疫情提前來臨，2020年全世界跨境電商消費達到1兆美元，台灣只有900多億，政府將用國安基金支持擁有1.6萬個品牌的Pinkoi等線上電商平台。他說：「資金不僅支持這些平台，也讓中小企業能透過強而有力的平台，將產品銷售到其他國家去。」

Future Lab未來實驗室營運長薛安辰則提醒企業主，市場是沒有國界的，你不做也有人進來，「台灣市場又有指標性，如果有成功的跡象就可以嘗試跨足其他國家。」SHOPLINE營運長劉煦怡說，接觸很多中小企業後發現，其實很多企業都想走出去，但缺乏信心。

合作與信心

「疫情期間台灣產品銷量呈現1倍的增長，我們也發現海外消費者是喜歡台灣產品的。」劉煦怡認為，走出台灣市場只要有足夠的信心，長遠來說是一定會成功的。但她提醒，「很多人對東南亞市場看好，但6個國家的文化、語言都不一樣，可以先選定1、2個再慢慢擴充。」

她補充，「東南亞人口年輕又多，消費者愛在社群上跟品牌互動，怎麼讓消費體驗更好是要特別去關注的。」FedEx台灣區總經理朱興榮則強調，「企業應建立充足的透明度，面對客戶詢問時體驗會更好。」成交後的貨運則應注意當地法規，包括海關及商品檢驗部份，如此才能減少不必要的損失。

薛安辰表示，在做海外品牌端時，可以與如FedEx貨運業者及SHOPLINE線上開店業者等合作，「整合各方的資源，能提早知道市場狀況及調性，可以先做小規模試賣，測試出到底利基點在哪，選品策略、定價該多少才能擬長期規劃。」

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