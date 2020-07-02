汽機車汰舊換新退稅 財政部擬原方案延長五年

財政部賦稅署今（2）日預告貨物稅條例修法，擬將汽機車汰舊換新減徵貨物稅依原方案延長五年至2026年1月7日，也就是汽車貨物稅最多減徵5萬元、機車最多減徵4,000元。官員表示，目前法案正在預告期，順利的話可望在下個立法院會期中修正通過。

依據現行貨物稅條例第12條之5，汽機車汰舊換新減徵方案原本將在2021年1月屆期，不過由於政策推出後，鼓勵民眾汰換老舊汽機車的政策目的確實有達到，民眾對於減徵政策反應也相當良好，經過與經濟部、環保署等跨部會討論後，財政部決定修法再延長五年，也就是延長至2026年1月7日。

財政部官員表示，此次修法是就原減徵方案延長五年，並未另外加碼。此外，原本法條是寫汽機車分別「定額」減徵5萬元、4,000元，不過實務上，是依據汽機車實際負擔多少貨物稅來退稅。

舉例而言，一台輕型機車可能出廠稅額僅3,500元，汰舊換新退稅也只能退3,500元，不能退滿4,000元，因此此次修法也加註文字，應徵稅額未達5萬或4,000元者，減徵稅額以應徵稅額為限，簡單來說，就是將原本「定額」5萬或4,000元，改為「最高」5萬或4,000元，以免納稅人誤解。

至於去年行政院長蘇貞昌與機車業者見面後，請財政部研議是否針對符合一定環保標準的機車加碼給予優惠，同時希望業者同步降價回饋消費者，但後來討論未達共識，最後不了了之。

此外這次修法也同步修正貨物稅條例第2條、第4條，明訂未出廠貨物，若是在廠內消費、加工為非應稅產品、移轉給他人持有等情形，也視為出廠貨物須課貨物稅。

官員舉例，像是飲料廠未出廠飲料，若是在廠內銷售、分送給員工等等，照理講也應該課貨物稅，這部分實務上，財政部過去已透過解釋令來處理，趁此修法之際，也將過去實務處理納入母法，以茲明確，避免廠商規避貨物稅。

官員表示，目前貨物稅條例修正草案正在預告期間，預告期至8月31日，歡迎各界提供意見供財政部彙整，後續將送行政院、立法院審議，力拚下會期修法完成。