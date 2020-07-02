快訊

緬甸玉石礦場崩塌釀113死 畫面曝光如海嘯橫掃山谷

東方之珠成追憶？「港版國安法」生效後的香港宿命

汽機車汰舊換新退稅 財政部擬原方案延長五年

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
行政院長蘇貞昌。圖／聯合報系資料照片
行政院長蘇貞昌。圖／聯合報系資料照片

財政部賦稅署今（2）日預告貨物稅條例修法，擬將汽機車汰舊換新減徵貨物稅依原方案延長五年至2026年1月7日，也就是汽車貨物稅最多減徵5萬元、機車最多減徵4,000元。官員表示，目前法案正在預告期，順利的話可望在下個立法院會期中修正通過。

依據現行貨物稅條例第12條之5，汽機車汰舊換新減徵方案原本將在2021年1月屆期，不過由於政策推出後，鼓勵民眾汰換老舊汽機車的政策目的確實有達到，民眾對於減徵政策反應也相當良好，經過與經濟部、環保署等跨部會討論後，財政部決定修法再延長五年，也就是延長至2026年1月7日。

財政部官員表示，此次修法是就原減徵方案延長五年，並未另外加碼。此外，原本法條是寫汽機車分別「定額」減徵5萬元、4,000元，不過實務上，是依據汽機車實際負擔多少貨物稅來退稅。

舉例而言，一台輕型機車可能出廠稅額僅3,500元，汰舊換新退稅也只能退3,500元，不能退滿4,000元，因此此次修法也加註文字，應徵稅額未達5萬或4,000元者，減徵稅額以應徵稅額為限，簡單來說，就是將原本「定額」5萬或4,000元，改為「最高」5萬或4,000元，以免納稅人誤解。

至於去年行政院長蘇貞昌與機車業者見面後，請財政部研議是否針對符合一定環保標準的機車加碼給予優惠，同時希望業者同步降價回饋消費者，但後來討論未達共識，最後不了了之。

此外這次修法也同步修正貨物稅條例第2條、第4條，明訂未出廠貨物，若是在廠內消費、加工為非應稅產品、移轉給他人持有等情形，也視為出廠貨物須課貨物稅。

官員舉例，像是飲料廠未出廠飲料，若是在廠內銷售、分送給員工等等，照理講也應該課貨物稅，這部分實務上，財政部過去已透過解釋令來處理，趁此修法之際，也將過去實務處理納入母法，以茲明確，避免廠商規避貨物稅。

官員表示，目前貨物稅條例修正草案正在預告期間，預告期至8月31日，歡迎各界提供意見供財政部彙整，後續將送行政院、立法院審議，力拚下會期修法完成。

貨物稅 減徵

延伸閱讀

蘇貞昌指示郵局 趁三倍券預購綁定推廣簽帳卡

公建經費5月達成率近3成 創近5年新高

降低賣實體券壓力 蘇貞昌建議郵局推廣VISA簽帳卡

立院同意續編前瞻4200億 蘇貞昌：7月中旬提出計畫內容

相關新聞

【勞保核彈1】勞保收支短絀、疫情衝擊收益 引爆危機不斷提前

預估5年後破產的勞保基金，是眾多人口中的「勞保核彈」，今年這顆核彈遇到新冠肺炎「點火」，財務問題雪上加霜，面臨愈來愈大的引爆危機。

台積電竹南設廠效應浮現 縣府標售住宅區最高1坪20萬

台灣積體電路製造股份有限公司在苗栗縣竹科竹南基地周邊地區特定區，興建先進製程封測廠案刺激房地產熱度，縣府順勢規畫特定區1...

疫情罩頂 特斯拉台廠供應鏈今年展望仍謹慎

電動車話題不斷，特斯拉週三（1日）收盤1,119.63美元，漲3.69%，市值達2,075.5億美元（約新台幣6.11兆），打敗豐田躍升全球市值最高的汽車公司，反映投資者對電動車題材的愛好。

打造台灣成「半導體先進製程」中心 目標2030年產值5兆

行政院長蘇貞昌今（2）日在行政院會聽取經濟部「推動台灣成為亞洲高階製造中心與半導體先進製程中心」報告，宣示政府將打造台灣成為亞洲「高階製造、半導體先進製程」中心，帶領產業轉型，爭取國內外廠商在台投資，發揮優勢、厚植技術能量，完整產業供應鏈，為台灣長遠的經濟發展打下厚實基礎。

貿易戰下大企業爆5壞 兩岸產業共榮瓦解殺傷力最大

根據CRIF中華徵信所最新公布的「台灣地區大型企業排名TOP5000」研究顯示，5000大企業總體營運在中美貿易戰中爆岀「5壞」受創不輕，這「5壞」包括近三年成長最低的一年、營收成長率連續兩年下滑、營收增加家數創三年新低、獲利呈兩位數字負成長、營收衰退產業上升近八成。

新台幣早盤一度大漲1.27角 衝破29.5元總裁防線

新台幣今天早盤以29.610元兌1美元，升值0.2分開出。

名家觀點／貨幣政策的局限性與後遺症

今年4、5月以來，全球股市刮起反彈的漲風，尤以美國為最。不過，缺乏基本面支撐，無法以長線保護短線結果，就是暴漲暴跌。美國...

無薪假增至31,816人 創近11年新高

勞動部昨（1）日公布最新企業減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假人數飆破3萬，持續增至31,816人，創近11年新...

勞動基金5月虧損收斂 下半年可望損益兩平

勞動部勞動基金運用局昨（1）日發布勞動基金最新績效，截至5月底，仍慘賠2,246.7億元，收益率為負5.29%；5月單月...

報復性消費助攻 台灣NMI緊縮轉擴張

中經院昨（1）日發布6月製造業採購經理人指數（PMI）為47.2，回升2.4，連續三個月呈現緊縮，但緊縮趨緩。非製造業經...

PMI、NMI好轉 專家：不算報復性反彈

中經院昨天公布六月採購經理人指數（PMI），隨著台灣疫情趨緩，指數雖仍連續三個月緊縮，但緊縮速度趨緩；非製造業經理人指數...

無薪假再增1311人 北市最慘

安心旅遊補助昨天上路，不過，根據勞動部昨公布的國內最新減班休息（俗稱無薪假）數據，繼上周飆破三萬人後，本期無薪假人數又新...

熱門新聞

振興三倍券怎麼用？ 林佳龍曝：最聰明是這招

壽險291張保單利率變動 儲蓄險進入新戰國時代

國泰金：金融整併時機到了

新台幣早盤一度大漲1.27角 衝破29.5元總裁防線

聯發科傳攜小米 攻手機晶片

三倍券首日預購、綁定120萬人 實體券最夯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。