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AWS成立航太部門 推動航空事業雲端服務

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

全球最大雲端服務業者Amazon Web Services（AWS）宣布推出新的「航太和衛星解決方案業務部門」，以為航太企業提供 AWS 服務和解決方案，與世界各地的客戶和合作夥伴合作。AWS表示，新部門將重新構想航太系統架構；轉變航太企業；啟動處理地球和軌道空間資料的新服務； 提供安全、靈活、可擴展且高效益經濟的雲端解決方案，以支持政府任務和公司在全球推進航太事業。

航太業務已經不僅是國家政府推動的科學計畫，也是全球大型集團發展的商業領域，過去十年來許多企業跨足航太領域，包括Google、Amazon等業者都正在向軌道發射更多的衛星和載人飛行任務。美國國家航空暨太空總署 NASA 也透過「阿提米絲計畫」（Project Artemis）投資發展可持續的商業航太經濟。

因此項業務涉及政府與高科技、科學、軍事等領域，AWS聘請前美國太空部隊太空軍規劃局長Clint Crosier主導這項新業務領域。Clint Crosier在過去 33 年裡一直積極推動整個航太企業的轉型和飛行任務取得成功，並領導國防部的軍事服務。

AWS強調，作為業界公認的雲端平台，AWS 具有獨特的優勢，可幫助太空資料流程更容易存取、更具成本效益和操作性。AWS Ground Station是一項全受管服務，可為衛星所有者和營運商提供對其空間工作負載在全球做存取，這項服務讓客戶能夠下行連結資料和以較低的成本提供跨多個區域的衛星命令，衛星營運商無需擁有和管理重複的衛星地面站基礎設施。並獲得NASA的噴射推進實驗室（Jet Propulsion Lab，JPL）和許多其他客戶使用。

AWS 表示，將以穩定的全球基礎設施和強大雲端服務組合，幫助組織處理和轉換來自太空的大量資料集合，並快速分析資料使其具有可操作性，重新定義各種研究、決策和瞭解世界的方式。

如今，世界各地的客戶都使用 AWS 服務和解決方案，如資料湖和儲存、邊緣運算、虛擬任務操作、彈性、穩健和安全的衛星連接、影像處理和智慧分析以及人工智慧和機器學習，以推動太空飛行任務。

航太 太空 雲端服務

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