經濟部投資核准卜蜂 擴大投資8億

經濟部今（2）日召開根留台灣投資審查，再通過台灣卜蜂擴大投資超過8億元，在雲林工業區建自動化飼料新廠；總計「投資台灣三大方案」已吸引538家企業，投資約1兆396億元，預估創造8.7萬個本國就業機會。後續尚有61家企業排隊待審。

經濟部指出，飼料及肉品大廠台灣卜蜂為因應全球布局與市場趨勢，在雲林科技工業區投資逾8億元興建AI（人工智慧）自動化飼料新廠，整廠輸入世界級最先進AI生產設備及飼料製造技術，打造無添加藥物的智慧化產線，並招募25名本國人才。

未來將逐年擴增產線規模，提供客戶安全無虞的優質雞豬鴨飼料產品，來滿足消費者越來越挑剔的味蕾。深耕台灣超過40年的台灣卜蜂近年積極多角化經營，從原料到食品加工一條龍，持續投入技術研發與創新產品，以建立差異化競爭優勢。

經濟部指出，卜蜂在台中市、南投縣、高雄市皆有生產基地，雲林是全台首座應用AI科技與高度自動化的飼料廠，透過全智慧化製程與倉儲物流管理系統，強化生產履歷監管。

經濟部表示，卜蜂盼藉此次投資升級帶動相關產業共同轉型，為地方經濟發展、環境永續與企業共創三贏，推升台灣農畜牧業邁入智慧自動化的新世代。

目前投資台灣三大方案包括192家台商回台投資約7763億元，帶來6.4萬個就業機會；76家根留企業投資約1519億元、1.2萬個就業機會；270家中小企業投資約1114億元、帶來1.8萬個本國就業機會。