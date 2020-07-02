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全球印鈔票救市、下個飆漲標的？渣打押黃金衝1920美元

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

全球央行積極印鈔票救市，誰是下一個上漲標的？渣打銀今（2）日舉行2020年經濟展望，押寶黃金，料將挑戰每盎司1,920美元，主因為：各國央行積極印鈔票支撐金價、美元下半年走弱、市場資金續寬鬆。都為黃金提供有效支撐價格。

渣打銀估計，棄美元改抱黃金時代已經來臨，新台幣持續走高，現在買美元正便宜，但渣打銀今日經濟展望記者會上認為，美元走弱，未來12個月美元指數可能下跌5~7％。

三原因，第一，美國經濟基本面優勢不再；第二，美元利差優勢消退；第三，各國央行同步採取空前貨幣寬鬆政策救市，風險性資產回穩，削弱美元避險需求。

渣打銀估計，黃金未來6~12個月將上漲到每盎司1850美元以上，且不排除挑戰2011年的1920美元高點紀錄可能性。

而台灣民眾也愛擁抱的人民幣，已經套牢的民眾，金融業者建議要開始選擇其他人民幣型投資工具。渣打銀財富管理總處負責人陳太齡認為，中美貿易對人民幣挑戰很大，估將在6.9~7.2區間走勢，不過估計中國基本面的改善，可望抵銷地緣政治風險的部分影響。

新冠肺炎疫情對中國影響，陳太齡認為，渣打估「第二波疫情大規模爆發機率低」，預期人民幣不會出現大幅度貶值趨勢，估計「美國大選前都可望維持在7.06~7.1」水平。

渣打 人民幣 央行

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