達德能源桃園離岸風場 拚第3季資金到位

由達德能源集團開發的桃園離岸風場，已完成所有設備採購方面的供應合約談判。達德營運長歐貝合信表示，經數年努力、投入超過新台幣13.2億元，現已是啟動的時機，目前正在進行專案融資推展，預計今年第3季資金到位。

經濟部於2018年4月30日遴選10座離岸風場、總裝置容量達3.8GW；其中二座風場由達德能源所開發，包括640MW的雲林離岸風場及350MW的桃園離岸風場。

雲林離岸風場已於2019年5月融資到位，由來自19家國內外銀行及3家出口信貸機構所支持；桃園離岸風場位於桃園外海約3公里處，涵蓋海域約47平方公里，預計於2022年併聯商轉。

達德能源財務長畢昂說，基於雲林離岸風場的成功經驗，既有借款銀行及希望新加入的銀行，尤其是台灣本土銀行，都對桃園離岸風場 表達高度參與融資的意願，預計今年下半年就能完成融資到位。

達德能源表示，期望桃園離岸風場能在近期完成電業籌設許可所須的海岸管理審查程序，以盡早與台電簽訂購售電合約。

此外，達德能源近期宣布與力麗集團旗下的台灣綠色電力合作，共同開發位於彰化外海、總裝置規模可達600MW的第28號區塊場址；達德能源說，之所以持續累積案場規劃量及資產，是有賴其在亞洲金融市場的網絡，以及台、日、韓、菲等各地團隊的支持。