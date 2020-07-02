降低賣實體券壓力 蘇貞昌建議郵局推廣VISA簽帳卡

振興三倍券昨起可預購與數位綁定，開放一日半就已突破200萬大關，而中華郵政將在15日起開始販售三倍券實體券，為了替郵局減壓，行政院長蘇貞昌建議中華郵政趁此機會，趕快把客戶移轉為可以數位綁定的郵局VISA簽帳卡。

根據經濟部公布最新數字，截至今天上午11點，預約紙本三倍券的人數達139.3萬（64.3%），數位綁定則有77.4萬人（35.7%），已突破200萬人。

蘇貞昌今在行政院會指出，推出三倍券的過程絞盡多少腦汁，務必要做到「好領、好用、好刺激」，才能帶動廠商，目前地方政府紛紛加碼，像是新北市送一部汽車，台南就送一棟房子，越來越多加碼，大家用心，就能達成目標。

接下來郵局將在15日販售三倍券，蘇貞昌則提醒中華郵政，郵局有全國最多的服務據點、擁有最多的客戶，趕快把客戶移轉為VISA簽帳卡，趁這個機會，讓爸爸媽媽帶孩子去開郵局的戶頭。

三倍券實體券預購販售勝過數位綁定，外界擔憂，屆時郵局販售三倍券恐會大排長龍。行政院發言人丁怡銘出席院會後記者會時則說，許多紙本券透過網站或超商預約，可替郵局減壓，政院也樂觀其成，也建議郵局推廣客戶綁定VISA簽帳卡，降低郵局現場領券的壓力。

丁怡銘表示，蘇貞昌日前已有和郵局談過，當天因應可能的排隊人潮，會做一些軟硬體的幫忙，譬如說，過熱或沒有騎樓的地方，是否可以搭棚、準備茶水、有服務人員引導領號碼牌等等，相信郵局都已規劃中。