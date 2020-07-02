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5月製造業亮藍燈 電子零組件轉綠燈

經濟日報 / 記者徐碧華／台北即時報導

台灣經濟研究今（2）日公布5月製造業景氣燈號，亮出代表衰退的藍燈，這是連續第三個藍燈，不過信號值為10.12分，較上月修正後之9.79分增加0.33分。台經院表示，分數上升主要是因為台灣逐步解除防疫管制，廠商對未來景氣看法轉趨樂觀。

各業中，電子零組件率先亮出綠燈，4月還是黃藍燈。其他大業包括民生、石化橡膠、金屬機械、運輸仍以多亮藍燈。

電子零組件中包括三個行業，其中半導體也轉燈號，由黃藍燈轉亮綠燈，電子零組件也是，光電元件及材料5月仍維持黃藍燈。

台經院指出，隨著各主要國家陸續解封，經濟活動逐步回歸正軌，帶動需求緩步回升，不過有鑑於全球公衛危機尚未完全平息，疫情仍有再次爆發的風險，經濟重啟之路崎嶇不平，故世界銀行、國際貨幣基金、經濟合作暨發展組織的最新經濟展望報告皆同步下修今年全球經濟成長表現。製造業面臨的挑戰仍相當嚴峻。

電子零組件 景氣燈號 製造業 台經院 半導體

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