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疫情罩頂 特斯拉台廠供應鏈今年展望仍謹慎

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導
特斯拉市值在1日首度超越豐田汽車，成為全球市值最高的汽車製造商。路透
特斯拉市值在1日首度超越豐田汽車，成為全球市值最高的汽車製造商。路透

電動車話題不斷，特斯拉週三（1日）收盤1,119.63美元，漲3.69%，市值達2,075.5億美元（約新台幣6.11兆），打敗豐田躍升全球市值最高的汽車公司，反映投資者對電動車題材的愛好。

就基本面看，法人對特斯拉仍保持謹慎態度，盤點台廠供應鏈今年來營收表現，上半年仍未擺脫疫情影響，寄望下半年疫情趨緩，增添旺季動能。

和大 (1536)今年1到5月累計營收為18.32億元，年減26.24%，和大董事長沈國榮早先在股東會上預告，受疫情衝擊，今年營收恐不如預期，但隨著出貨量逐漸回穩，仍將力拚維持去年60億元營收水準。長期來看，電動車進入發展的起飛期，需求有望爆發在2024年到2027年，未來營收成長仍可期。

面對市場未來需求成長，和大今年嘉義擴廠計劃仍按照進度走，同時美國設廠進度，沈國榮透露，目前正在美國尋找合適地點，內華達州、南卡羅來納州都是可能選項。

智伸科去年以發新股換購方式，併購特斯拉關鍵零組件供應商的旭申國際，躋身特斯拉概念股。智伸科表示，接下來將持續發揮與旭申併購效益。今年因有疫情影響，智伸科今年一到五月累計營收為24.78億元，年減19.90%，但公司稱歐美近期歐美拉貨力道已有回溫跡象。

扣件廠世德（2066）今年一到五月累計營收為7.75億元，年減29.02%。世德指出，因疫情關係，歐美市場短期勢必下降，連帶拖累接單表現，影響程度則要視疫情發展。目前可以尋求轉機包括擴大產品應用行業、尋找取代原歐美供應商所供應的產品品項、增加產品研發能量及加速高值扣件的市場開發。

另一間扣件廠恒耀國際（8349）也坦言，若秋冬疫情再次爆發，衝擊更將擴大，須審慎觀察。恒耀國際今年一到五月累計營收為30.08億元，年減28.26%。

營收 疫情 特斯拉 電動車

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