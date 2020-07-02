投資台灣線上就業博覽會登場 工程師薪資上看77K

畢業季節來臨，伴隨國內疫情逐漸趨緩，勞動部為協助青年順利求職與陪伴青年從校園順利接軌職場，持續推動「應屆畢業青年就業措施」，鼓勵應屆畢業生投入就業市場，並由台灣就業通結合投資台灣三大方案等事業單位自7月1日起辦理「Invest Taiwan 投資臺灣三大方案企業線上就業博覽會」，協助求職新鮮人「衝就業」。

投資台灣三大方案主要是針對回台投資廠商、未曾赴中國投資的大企業，以及在地的中小企業，提供專案貸款、土地租金優惠等協助措施，加速廠商在臺安心投資。考量廠商在投資、擴廠下的人力需求，台灣就業通辦理「Invest Taiwan 投資台灣三大方案企業線上就業博覽會」自7月1日開跑至7月31日進行為期一個月的密集徵才。

這次參與的企業包含「大立光電」、「矽品精密」、「欣興電子」、「上銀科技」、「友達光電」、「台灣精銳」、「聖杰國際」等約200家廠商共釋出超過1萬筆的職缺。本次招募職缺多元，包含程式設計工程師、自動控制工程師、研發人員、品管人員、倉管人員、客服人員以及儲備幹部等，薪資最高上看七萬七。

勞動部表示，求職者只要加入台灣就業通會員並於線上填寫求職履歷，即可在活動期間於活動頁面瀏覽、搜尋相關職缺並直接應徵媒合。活動後參展企業將結合台灣就業通網站持續辦理徵才，求職者均可依照個人就業規劃，於台灣就業通網站上設定職缺條件持續尋找理想的工作，亦可透過各地就業中心協助就業。