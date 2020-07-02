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歐美重啟經濟 主要國家PMI開始回升

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

歐美國家雖面臨二波疫情的威脅，但重啟經濟方向不變，主要國家6月製造業PMI多較上月顯著改善，顯示全球景氣在第2季末期已經脫離谷底。

國內多家大型券商分析，美國ISM製造業指數由上月43.1跳升至52.6，遠優於預期，新接訂單及生產指數漲幅均超過24，顯示管制陸續解除後，需求快速回升，主要18類產業中，僅運輸設備、基本金屬及機械設備等產業的景氣仍無起色，其餘都轉為擴張。

台灣6月PMI較上月上揚2.4至47.2，主要產業中，以石化、生技及電子光學等表現最佳，率先站上復甦臨界值50之上，前者反映國際油價回升的利多，後者則與疫情期間的急單需求有關，以致即便PMI數據有所滑落，但台灣出口金額仍相對持穩。

中國6月服務業PMI上升0.8至54.4，以新訂單來看，服務業新訂單與商務活動分別上揚0.6點及1.1點至52.3、53.4，而建築業新訂單與商務活動則分別下跌2.8點及1點至55.2、59.8，顯示這次回溫來自民間消費需求疫後復甦。另外，目前尚未回到50以上的僅剩租賃業、居民服務業及文化娛樂業，其他服務業指數都位於55 附近，大致已經恢復至疫前水準。

展望後市，鑒於美歐疫情再度升溫，部分州郡放慢解封腳步，所幸並非重回全面性管制，對於經濟活動的影響程度將不若4月嚴峻，搭配美國總統川普及國會將於7月再推第四輪紓困及補貼法案，景氣復甦的趨勢可望因此延續。

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