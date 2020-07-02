口罩外銷新戰略怎麼打？王美花下指導棋拚百億商機

後疫情時代，口罩國家隊拚外銷，搶攻百億元商機，但這場外銷戰略該怎麼打？經濟部長王美花表示，「原料」才是王道，而疫情期間，國內口罩產能逐步提升並充分供應國人，關鍵就在於原料熔噴布自給自足。

經濟部工業局「產業升級創新平台輔導計畫」項下主題式研發計畫「熔噴不織布機建置計畫」補助敏成公司、兆羿公司各1台建置熔噴不織布設備，並已啟用投產。

經濟部指出，敏成、兆羿等公司攜手政鈺、鼎峰合作開發熔噴布設備，使我國從熔噴布設備以至熔噴布均能完全國產化，並且熔噴布的過濾效率、壓損等均通過紡織研究所檢驗通過，品質優良，可謂傳統產業高值化的典範。

工業局表示，國產熔噴不織布設備建置完成，每台預計每日可增加2噸熔噴產能，2台共計每日4噸，至少可供400萬片口罩生產使用，挹注口罩防疫新動能，除能供應國內生產口罩之外亦可把握時機外銷，打響MIT關鍵防疫原料品牌。

工業局進一步指出，熔噴布是作為口罩三層結構之中間過濾層，具阻絕病菌效果，是醫用口罩的關鍵原料，疫情期間在全球造成搶購。

工業局表示，國內原本即有熔噴布製造能力，基於防疫超前布署策略，快速提升口罩關鍵原料供應量能，於109年5月5日公告「熔噴不織布機建置計畫」，期透過補助加速廠商自主開發熔噴布設備，遴選敏成公司及兆羿公司各建置1台，分別補助新台幣2,000萬元，並要求於6月30日前須建置完成，並已於7月1日啟用投產。

法人估，保守估計口罩外銷每天可幫台灣賺入上億元外匯，單季就可望有逾百億元的商機，這還不包括原物料，如熔噴、紡結、熱風等出口的部分。