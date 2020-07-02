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貿易戰下大企業爆5壞 兩岸產業共榮瓦解殺傷力最大

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
根據CRIF中華徵信所最新公布的「台灣地區大型企業排名TOP5000」研究顯示，5000大企業總體營運在中美貿易戰中爆岀「5壞」受創不輕。美聯社
根據CRIF中華徵信所最新公布的「台灣地區大型企業排名TOP5000」研究顯示，5000大企業總體營運在中美貿易戰中爆岀「5壞」受創不輕。美聯社

根據CRIF中華徵信所最新公布的「台灣地區大型企業排名TOP5000」研究顯示，5000大企業總體營運在中美貿易戰中爆岀「5壞」受創不輕，這「5壞」包括近三年成長最低的一年、營收成長率連續兩年下滑、營收增加家數創三年新低、獲利呈兩位數字負成長、營收衰退產業上升近八成。

CRIF中華徵信所提醒，這意味著中美貿易戰若越演越烈，台灣所受影響也會越來越大。尤其是歐美「去中國化」，以及美國採取的「圍中」（聯合盟國圍堵中國大陸）與「困中」（藉科技優勢限制中國大陸發展），台灣面臨「兩岸產業共榮時代」崩壞的大挑戰，必須進行產業超前布署。

CRIF中華徵信表示，貿易戰最大殺傷力「兩岸產業共榮」瓦解，這形同改變台灣在全球供應鏈的出貨模式，進而使長達27年的「兩岸產業共榮」時代也宣告瓦解。台灣必須全神關注全球貿易模式正醞釀重大改變，在美國的主導下，美歐供應鏈「去中國化」形成基本共識，同時在「後新冠疫情時代」揭開序幕，美國透過國際政治壓迫及經濟制裁，形成「圍中」與「困中」形勢，促使美中關係日趨嚴峻。

中國大陸本身的經濟形勢更為惡劣，陸、台產業間競爭將更為激烈。除了在晶圓代工領域中國大陸本土半導體企業還沒有和台灣競爭的能力外，其他電子製造產業中國大陸本土企業處處都有台商的勁敵。只要大型電子製造業台商退出中國大陸市場，市場份額必有大陸本土企業隨時取而代之，總體形勢上不利於台灣大型企業發展。

面對新形勢，路線決定台灣未來，台灣就需要進行超前部署，現在美國只是不准含有美國技術25％以上的產品設備銷往中國大陸，但是我們已嗅到美國將可能要求友邦盟國完全切斷中國大陸在全球供應鏈的奧援。如果台灣意識到面對這樣一個潛在新的巨大挑戰，已經不是回歸到區域性生產中心的模式，將美、中市場分開可以解決的。那麼台灣就該進一步思考如何將出口至中國大陸40％的市場，無縫接軌的開發或移轉至其他市場。

貿易戰 營收 晶圓代工 半導體 美中關係 製造業

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