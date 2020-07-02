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PMI、NMI好轉 專家：不算報復性反彈

聯合報 / 記者陳素玲／台北報導
隨著台灣疫情趨緩，內需消費逐漸回溫，非製造業經理人指數轉為擴張。圖／聯合報系資料照片
隨著台灣疫情趨緩，內需消費逐漸回溫，非製造業經理人指數轉為擴張。圖／聯合報系資料照片

中經院昨天公布六月採購經理人指數（PMI），隨著台灣疫情趨緩，指數雖仍連續三個月緊縮，但緊縮速度趨緩；非製造業經理人指數（NMI）更因內需消費逐漸回溫，中斷連續四個月的緊縮，轉為擴張。此一結果是否意味非製造業已出現V型反轉？製造業也可能報復性反彈？專家都說還不算，只能說是「沒有之前那麼恐慌」。

新冠肺炎疫情衝擊，今年以來的PMI持續走弱，五月更出現創編以來最快緊縮速度。最新公布的六月回升至四十七點二，雖然仍連三個月緊縮，但程度已趨緩。

六大產業中，電力暨機械設備產業、交通工具產業、基礎原物料產業與食品暨紡織產業等四大產業仍是緊縮，但程度趨緩，另外化學生技醫療產業、電子暨光學產業都轉為擴張，指數升到五十以上。製造業廠商對未來六個月展望，仍呈現緊縮，但已大幅回升到四十四點一。

至於非製造業的NMI，中經院院長張傳章說，大幅增加至五十四，轉為擴張，終結連續四個月的緊縮，是令人振奮的消息，且八大產業都是擴張。非製造業廠商對未來六個月展望，之前都是緊縮，六月躍升至五十一點七，相對製造業是正面訊息。

中經院表示，整體來說，製造業廠商對未來景氣看法由下降轉為持平，但還不能說回到正常水位，只能說是開始有正常營運及產業生產，但仍有不確定因素。

中央研究院經濟研究所所長簡錦漢表示，本次非製造業調查結果好轉，不是V型大反轉，只是緩慢上升，只能看做是小小的好轉，不能看成V型反轉。中經院助理研究員陳馨蕙說，製造業終端客戶需求還未出來，只能說廠商本月比較沒有那麼恐慌，因為很多企業並沒有馬上結束無薪假，所以只是「不確定中繼續前進」，還不能預言有報復性反彈。

她說，雖然零售或運輸倉儲業都有好轉，但製造業回溫尚未報復型反轉，尤其仍有美中貿易衝突，及第二波疫情要觀察，非製造業能否持續好轉，也要看製造業是否回溫，例如是否還有無薪假？可以說目前是往正向發展，但製造業回溫仍要時間。

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫則說，製造業是憂慮中有期待，其中資訊產品大廠，能否回到第三季傳統旺季，還要觀察；製造業第三、第四季是謹慎穩健，最大變數是美國疫情是被控制住還是惡化。

疫情 新冠肺炎 製造業 無薪假

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