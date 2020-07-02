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無薪假再增1311人 北市最慘

聯合報 / 記者葉冠妤／台北報導
勞動部昨公布無薪假人數，本期又新增106家共1311人。圖／聯合報系資料照片
勞動部昨公布無薪假人數，本期又新增106家共1311人。圖／聯合報系資料照片

安心旅遊補助昨天上路，不過，根據勞動部昨公布的國內最新減班休息（俗稱無薪假）數據，繼上周飆破三萬人後，本期無薪假人數又新增一○六家、一三一一人，且光台北市就增了八十三家、九一七人，新增者多是旅行業、批發零售、住宿餐飲等觀光周邊產業。

勞動部官員分析，國旅雖大爆發，但國境管制下，以國際觀光客為主的都會區域未受益，導致北市相關產業撐不住了。

目前無薪假總人數已達一四四○家、三萬一八一六人。製造業無薪假人數仍居冠，但增幅已相對平緩；批發零售業居次，但本期新增最多人，其次為運輸倉儲業、包含旅行社在內的支援服務業。

勞動部勞動條件司副司長黃維琛說，本期增幅最高的是台北市，新增九一七人，批發零售、住宿餐飲、支援服務業等人數增加幅度也變大，以觀光相關產業為主。

黃維琛分析，雖然國旅大爆發，但大家都往中南部、花東、離島跑，鮮少有人選擇到台北市旅遊，像是前陣子的端午連假，台北市宛如空城。他認為，台北市等大城市都會型旅館，目標客群原本就以國際觀光客、商務客為主，受到國境管制影響，外國人仍無法入境觀光，都會區的上下游觀光產業鏈都苦哈哈。

無薪假 勞動部 北市 旅行社

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