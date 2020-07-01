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中裕愛滋新藥 獲加國夥伴350萬美元銷售里程金

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

中裕(4147)今（1）日公布，公司已經上市的愛滋病新藥，過去已將行銷授權給加拿大商Theratechnologies，繼去年獲得第一筆350萬美元銷售里程金之後，日前再度收到第二筆350萬美元銷售里程金。

中裕並公布6月合併營收4,719.6萬元 年減6.54%。中裕股價收89.9元，上漲0.1元。

中裕公布，旗下愛滋病新藥Trogarzo行銷授權給加拿大商Theratechnologies，依照契約銷售哩程金規定，只要加拿大商可連續四季銷售合計達到2,000萬美元，將給付中裕700萬美元，分兩年平均給付。

中裕表示，公司已在去年7月收到第一筆銷售里程金350萬美元，並已在今年6月30日再次收到第二筆350萬美元的銷售里程金。

中裕新藥是一家以愛滋病為治療對象的新藥研發公司，也是國內極少數已將新藥成功推到國際市場的公司。中裕董事長張念原日前指出，公司在全力開發第二代愛滋新藥TMB-365，預計今年底完成收案，明年下半年直接進入三期臨床試驗。

張念原認為，中裕的研發組合以病毒領域為主，尤其特別針對愛滋病毒，除了正在美國進行中的Trogarzo注射，正進行第三期臨床試驗，目前也正在全力開發TMB-365。

張念原說，TMB-365是從第一代愛滋新藥Troqarzo改良創造而來的，第二代病毒細胞進入抑制劑後，可用於預防和治療愛滋病感染，在抗藥性、穩定性、及藥物動力方面的種種特徵都優於第一代藥物。相較於第一代藥物需每兩週注射一次，TMB-365應可一個月注射一次，大大提升使用的方便性，未來公司的策略會往前線，也就是以第二線病人為目標。第二線藥品的價格雖可能僅後線的一半，但病人數是好幾十倍。

中裕

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