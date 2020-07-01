台電前五月售電量兩樣情 服務業減幅擴大、工業續成長

疫情趨緩，工商活動逐漸復甦，台電今（1）日公告今年前五月防疫期間的工業、服務業售電資訊，台灣產業電力使用呈現兩樣情。據台電售電統計，今年前五月的服務業售電量掉了3億度電，年減幅度擴大至2.09%；不過，工業方面則持續正成長，比去年同期多了12億度電。

根據台電售電資訊，今年前五月的服務業售電量約為140億度，年減2.09%，比前四月的減幅擴大了一倍；工業前五月售電量為471.6億度，年增2.65%，增加幅度也較前四月微幅收斂。

台電表示，台電主責電力供應，無法準確分析售電量變化的確切經濟因素，不過，就趨勢來看，服務業、工業售電狀況呈現「一減一增」，與疫情爆發以來的「兩樣情」態勢相符。

台電也指出，景氣的波動不易顯現於服務業的售電數據，因企業商家並不一定會因為來客數量減少，就能減緩基本用電；此外，氣溫也是影響用電量的重要因素之一。

觀察製造業的售電數據，與今年以來工業生產指數的表現相符。雖然疫情席捲全球，但台灣的防疫措施完善，穩住國內的製造業生產，也接獲許多轉單挹注，再加上國內半導體大廠持續投資先進製程，使得今年首季和今年4月的工業生產指數紛紛創下歷年同期新高，而5月工業生產指數增幅也呈現趨緩。