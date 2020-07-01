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台電前五月虧損143億元 6月財報可望翻盤

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

國際油價大幅滑落，平均占發電成本逾五成的燃料支出年減近16%，台電前五月虧損143億元，但因發電成本降低，已較去年同期大幅少虧168億元。台電今（1）日表示，油價約延後三個月才會完全反映在電價成本，預期6月可望有亮眼的財報數據，不過，由於紓困支出逾200億，全年盈虧難料。

台電指出，通常每年前五月都是虧損的，台電一年就靠著6月至9月的夏季電價四個月來賺錢；受惠年初油價大跌，5月已明顯跌幅收斂，但延後三個月到6月才會完全反映電價成本，再加上6月用電頻頻創高，台電以低價高賣售電、再加上量，評估6月可望有亮眼的財報數據。

但是，展望全年，台電坦言，油價占發電成本超過55%，而近期油價已經回升至每桶40幾塊美元的水位，全年盈虧仍看下半年油價的動向；此外，台電在紓困補貼支出200億元上，也預估將負擔逾140億元，致使全年盈虧難料。

台電表示，通常每年6月至9月的夏季電價期間通常都會賺錢，除非油價大漲、發電成本油價被拉到非常高的水準，連夏季電價都無法覆蓋時，就會出現少見的虧損狀況；像是2012年就層因油價漲破百元，使得台電全年虧損600多億元。

另外，在台電累計虧損部分，截至5月底，台電累虧總額為901億元，也已經比去年同期大幅減少了454億元；電價平穩基金餘額108億元。

台電表示，有電價公式的彌補虧損機制，最快五、六年就可望補完累虧，不過，由於每年電價審議會評估電價平穩基金撥補狀況，並核定給予台電的合理利潤不一，填補虧損的時間仍有差異。

此外，台電指出，明年公投也將牽動核四啟封與否，若不建廠則可能追加認列約2,800億元虧損，屆時將使台電累計虧損擴大，就需要拉到中長期才可能收斂，仰賴電價公式逐年彌補。

台電說明，為避免受國際能源價格影響，導致台灣電價大幅波動，經濟部設置電價穩定基金以穩定電價，電價公式保障台電合理利潤為3%至5%，若台電為累虧待彌補，利潤上限為5%。

台電 電價 國際油價

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