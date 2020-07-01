住宅補貼8月4日開放申請 12.6萬戶受惠

內政部營建署表示，2020年住宅補貼擴大辦理，8月4日起將開放申請，這次透過照顧對象加倍、放寬所得標準、擴大補貼對象、放寬設籍限制、增加申請次數等五大原則，協助弱勢家庭、單身青年以及婚育家庭減輕居住負擔，這次補助項目有租金補貼、自購住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼，計畫戶數共有12萬6,000戶。

營建署邀集中央與地方人員舉辦為期兩天的住宅補貼2.0共識營，內政部政務次長花敬群也到場，為地方第一線夥伴加油打氣，花敬群表示，政府現行推動的「租金補貼」、「社會住宅」等政策，對年輕人結婚、生育率都有所幫助，政府有信心讓年輕人「敢婚、願生、樂養」，讓下一代能生活得更好。

花敬群說，營建署統計發現，2018年住宅補貼核准戶的結婚率為全國2.5倍；出生率為全國4.3倍，由此可見，讓年輕家庭住得更安穩，對於提升結婚率、生育率有一定的幫助。

營建署指出，透過這次的住宅補貼共識營，加強與地方業務交流，凝聚共識，與地方持續攜手合作，讓第一線辦理受理申請的同仁，能更清楚地向民眾說明今年擴大辦理住宅補貼的內容。

另也藉由世界公民咖啡館（圓桌會議）的討論方式，搭配實務經驗與案例，讓地方政府同仁一起腦力激盪，發展深層思考，相信在2020年租金補貼受理過程中，能縮短相關作業時程，順利推動住宅補貼業務。

今年度住宅補貼將於8月4日至8月31日受理申請，相關資訊可至營建署網站首頁右側「住宅補貼專區」查詢。自7月13日起，營建署也將提供諮詢專線02-7729-8003到9月11日，有專人接聽，服務時間為週一至週五早上8時至下午6時，歡迎民眾多加利用。