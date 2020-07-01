勞動基金5月收益回升707億元 下半年可望損益兩平

新冠肺炎全球蔓延，金融市場動盪，勞動基金投資收益也大幅下滑，勞動部勞動基金局今公布最新績效指出，近兩個月疫情趨緩，勞動基金投資效益已逐步回升，整體勞動基金截至5月底雖慘賠2246.7億元、收益率負5.29%，但5月單月份收益回升707億元，且6月持續看好，勞金局官員說，可望在今年下半年達到損益兩平。

截至今年5月底，整體勞動基金規模為4兆3428億元，其中新制勞退基金2兆5225億元，收益數為負1353.7億元、收益率-5.43％；舊制勞退基金9401億元、負568.5億元、收益率負6.59%；勞保基金規模7202億、收益數負332.3億元、收益率負4.52％。

勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，今年1至5月勞動基金累計報酬為負2246.7億元，收益率負5.29%，雖然整體還是跌勢，1到5月累計呈現負值，但隨著資金寬鬆、各國都提出刺激經濟措施、城市陸續解封、中美貿易摩擦因素趨緩等因素，4、5月單月份已分別回升1758億、707億元，預期6月也會回補，相關指標都持續好轉。

她分析，經濟市場走在經濟之前，現在當下看到狀況不樂觀，但金融市場是看向未來展望，目前看起來往正面、回溫方向走，若金融市場穩定下來，今年下半年就有機會達到損益兩平。