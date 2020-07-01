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央行生物課又來了！ 歐元區的「螞蟻vs.蚱蜢」

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
央行指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行，讓歐元區（euro area）是否終將瓦解的爭論，再度浮上檯面。（圖／路透）
央行指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行，讓歐元區（euro area）是否終將瓦解的爭論，再度浮上檯面。（圖／路透）

中央銀行粉絲團今（1）日發表最新貼文，主題是【歐元區的「螞蟻vs. 蚱蜢」故事，迎來「漢米爾頓時刻」！】

央行指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行，讓歐元區（euro area）是否終將瓦解的爭論，再度浮上檯面。今天，就讓小編來告訴大家現代版的「螞蟻vs. 蚱蜢」故事吧！　　

1999年1月1日歐元上路時，一開始只是記帳單位，並無實體通貨流通；迨至2002年1月1月起，歐元的鈔券及硬幣才正式流通。然而，2010年爆發歐洲主權債務危機（European Sovereign Debt Crisis），突顯歐元區各成員國經濟結構異質性的根本問題，讓看似風光的歐元區，變得搖搖欲墜。

英國《金融時報》專欄作家Martin Wolf曾於2010年，將德國比喻為在夏天勤奮搬運糧食，以準備過冬的螞蟻；希臘等邊陲國家，則是整天忙著唱歌的蚱蜢。腳踏實地工作的德國螞蟻，不斷借錢給懶惰的希臘蚱蜢，去買螞蟻們辛苦製作的商品，後來螞蟻又跟蚱蜢變成好朋友，一起使用共同通貨（common currency）。在渡過一段幸福的生活後，德國螞蟻終於認清蚱蜢拿不出好東西來還債的事實，而蚱蜢卻不知道要怎樣才能達到螞蟻的勤儉持家、努力工作等要求。如今，現實世界的德國螞蟻，對於希臘蚱蜢不斷借錢的不滿，耐心也到了快耗盡的臨界點。　

對於這樣的指控，2015年希臘財政部長Yanis Varoufakis反駁道，大家都把希臘當成蚱蜢，但德國之所以能成為今日的螞蟻，係仰賴美國「馬歇爾計畫」（Marshall Plan）的債務減免，以及義大利、南斯拉夫與希臘等移工的幫助，才能在二戰戰敗後迅速復甦。　

此外，阿姆斯特丹大學研究人員Enrico Perotti等人，則在本（2020）年2月18日撰文指出，僵化的貨幣架構不可能有制度性調整，因此歐元區從一開始就是移轉聯盟（transfer union）；多元化的歐洲貨幣聯盟（monetary union），藉由隱性匯率效應（implicit exchange rate effect），促使核心成員國有效貶值，產生有利於核心成員國的重分配效果，而制度薄弱的邊陲成員國反而受害。根據購買力平價（PPP）來看，「德國歐元」兌美元的匯價低估逾5%，至於「希臘歐元」兌美元的匯價則高估近20%。

一般認為，貨幣聯盟需要財政聯盟（fiscal union）、政治聯盟（political union），才不致分裂。雖然德國總理梅克爾（Angela Merkel）於2011年12月即呼籲成立財政聯盟，惟過去幾年，德國卻抱持著拒絕大規模預算赤字、反對發行歐洲共同債券（common bond）與財政聯盟的立場。值得注意的是，隨著新冠肺炎疫情大流行，德國政府的態度似有所轉變。近來，德國財政部長Olaf Scholz迅速地揚棄平衡預算政策，支持ECB推動「疫情緊急購債計畫」（Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP），並與法國財政部長Bruno Le Maire合力促成歐盟復甦基金（EU Recovery Fund）的提議。

Scholz將德法的歐盟復甦基金提案，比擬為1790年美國財政部長漢米爾頓（Alexander Hamilton），成功促成美國各州發行共同債券，稱此為歐洲的「漢米爾頓時刻」（Hamilton Moment）。德國財政部副部長Jörg Kukies認為，歐盟復甦基金具重大意義，因為這表明了德國對區域整合的重視。

德國 希臘 財政部

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