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電子暨光學產業未來展望指數呈緊縮 下半年旺季無望？

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

電子暨光學產業6月採購經理人指數（PMI）上升到50.4，轉為擴張，但是其「未來六個月展望」的指數只有44.7，連續五個月緊縮，電子業下半年還有旺季嗎？中華經濟研究院第三研究所助研究員陳馨蕙解讀說：「還是有旺季，只是沒有去年那麼旺。」

中經院今（1）日發布6月台灣製造業採購經理人指數（PMI），媒體關心中經院能否從這項指標解讀電子業下半年是否有旺季？

6月製造業PMI指數為47.2，仍呈緊縮，但較5月回升2.4，「未來六個月展望」指數續揚13.3，來到44.1。電子暨光學產業的PMI是50.4，「未來六個月展望」指數續揚10.2，來到44.7。電子暨光學產業PMI已轉為擴張，但未來展望仍處緊縮，這是什麼意思？電子業下半年有旺季嗎？

陳馨蕙指出，電子暨光學產業PMI在回升，顯示產業是在好轉，但談到未來，廠商認為透明度不高，從訂單看不到未來半年那麼遠。

「我們訪問廠商時，發現下單有個過去少見的現象，叫預放，亦即廠商下的單不是確定的，真的要多少單也許下個月才會確定。下單廠商會說，這一次單就慢慢出貨或者分批出貨。」陳馨蕙說，接單廠商為了維持生產線的營運，會把未來的單提前生產，有時我們會看到生產線在生產，但這不是急單，純粹是維運而已。

陳馨蕙說，從指標、從廠商的訪談，可以確定有回溫，但透明度相對過去是低的。今年電子業還是會有旺季，但是不會有去年那麼旺。

PMI

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