再生能源極大化 二大儲能系統拚「跳機不跳電」

穩定供電強心針！因應再生能源極大化，台電在金門建置二大儲能系統，大幅改善金門跳機跳電狀況。台電指出，去年金門跳電43次，自從去年底加入2MW容量的「快充快放」儲能系統後，今年以來大金門地區的電網系統再也沒有跳電事件。

台電說明，金門地區再生能源發裝置容量達13MW，再生能源滲透率在冬季輕載時可達30~40%，然再生能源發電量的間歇特性，對於獨立供電的金門系統在調度、運轉上是一大挑戰，為並確保供電安全可靠無虞，「智慧電網」及「儲能設備」將是現正努力的方向，盼未來將成功經驗複製台灣本島。

台電指出，二大儲能系統分別是一、2MW容量鋰電池儲能系統，以「快充快放」解決跳電問題，去年底已上線，今年5月正式啟用，達到跳機不跳電的目標；二、一套10.8MW容量鈉硫電池儲能系統，主要功能為「削峰填補」，移轉白天高能量的再生能源入夜間時段使用，預計今年11月完工。

台電表示，因應金門未來將具有高滲透率的再生能源併網量，必須建構穩定的電網需裝設儲能系統，結合火力、風力、太陽光電與儲能之能源調度。

台電聯手電源管理知名企業台達電子，於金門夏興電廠設置容量達2MW／1MWh（百萬瓦小時）的儲能系統。台電說明，其中，2ＭＷ為最大供電功率，1MWh則為電池容量，可儲存1,000度的電力，系統由一個40呎的MIT國產鋰電池儲能貨櫃組成，內含462個電池模組，另搭配一個20呎的電網級功率調節系統貨櫃。

台電指出，此系統啟用後，超越2019年於高雄永安完成的1MW/1MWh儲能系統，躍升全國單一案場最大。此外，除了可儲存金門太陽光電、風力發電等再生能源產生電力，待用電尖峰時供電，也可平緩再生能源變動，如太陽日照充足時，可存下過剩電力；反之系統有需求時則將電力送出，調節並減少系統波動，維持電網穩定。

台電說，自從去年底加入此系統，大金門地區的電網即便跳機也不再跳電，從去年的43次跳電次數降至零，僅尚未併入電網的小金門地區仍有跳機事件。

台電表示，此套系統也是「全國首座實際併入電網」接受即時調度，並可實際「自動調整系統頻率」的儲能系統，協助系統頻率維持於60赫茲（Hz）左右，提升供電穩定性，若遇跳機等突發電力事件，可在0.2秒內瞬間供電救援，較過往傳統備用機組啟動約需15至20分鐘，快上數千倍，使系統更快回復穩定，現已正式併入金門電網。

另外，金門夏興電廠規劃興建一套鈉硫電池儲能系統，現正建置中，預計今年底前可完成，電池容量將超過10MWh（1萬度電），由九個20呎電池儲能貨櫃組成，可望再創最大紀錄。

台電表示，未來上線後可屆時可協助金門白天約14%的再生能源做能量轉移至晚上負在尖峰時段所用，並與現有系統相互搭配、比較之間不同特性，作為本島儲能系統規劃建置相關參考，而台灣本島目前亦規劃於部分變電所設置儲能系統。