報復性消費能持續多久？ 簡錦漢：百分之百不會持續

中華經濟研究院今（1）日發布的6月台灣非製造業經理人指數（NMI）跳升，中經院以「報復性消費」形容。不過，中央研究院經濟研究所研究員簡錦漢說，既然是報復性消費，就百分之百不會持久，事實上，要恢復到正常的消費水準，還是「漫漫長路」。

6月NMI來到達54.0，指數較5月大增8.8，指數大幅跳升，而且呈現擴張，中斷連續四個月的緊縮。八大產業皆呈擴張，住宿餐飲業的擴張速度最快，指數達到68.8。指數超過50即較上月擴張，住宿餐飲的月成長相當明顯，中經院助研究員陳馨蕙說，部分產業出現「報復性消費」。

不過，在採購經理人指數發布記者會現場，媒體更關心的是這樣的報復性消費能持續多久？陳馨蕙表示，要看製造業復甦情況，目前只是「年減月增」，和去年同期比，消費還是下降的。

簡錦漢答問時說：「是報復性消費，就百分之百不會持續的。」是因為疫情緩和，開始解封，過去幾個月無法進行的消費現在爆發出來。

中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫說，7、8月到澎湖的機票現在一張都沒有了，都訂滿了，大家無法出國去玩，轉到出島去玩。

簡錦漢說，從指數看，非製造業的趨勢是轉好的，但是要「回到以往正常的消費水準」，是一條漫漫長路。國際上出現第二波疫情，也許還有第三波，還是在維持社交距離，還不能回到過去正常的消費活動，這影響了經濟活動的運作。什麼時候才能「回到以往正常的消費水準」？恐怕要等到新冠肺炎疫苗、治療的藥物面市，讓人們可以回到正常的生活。

三倍券難道不能期待？中經院提到今年民間消費的GDP可能減少五、六千億元，三倍券預算僅約500億元，而且簡錦漢說，按照經建會當年發消費券的經驗，新增消費只占約16%，加上民間自行加碼部分，合計約24%，這是台灣人民的特性，「三倍券的新增消費可能高一點，」但與回到正常消費水準的缺口相比是「九牛一毛」。

那麼服務業要看什麼指標來決策？來判斷民間消費何時回到以往正常水準？簡錦漢說：「薪資成長。」手中有錢，消費就多一點，向來如此，國外也一樣。當失業率還在上升、無薪假還在增加，消費上不來。