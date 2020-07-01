塔山9、10號機7月商轉 金門拚智慧電網經驗複製台灣

金門「智慧低碳示範島」計畫逐步建置中，台電表示，金門塔山電廠9、10號機將於7月底商轉，最新機組以每秒420瓩的快速升降載能力，改善金門頻頻跳機狀況；此外，整合能源管理系統（EPS）並搭配整體智慧電網，可即時因應太陽光電與風力等再生能源發電量動態變化，未來可望成功經驗複製其他離島及台灣本島應用。

台電說明，金門去年的用電量約3億度，主要仰賴既有塔山、夏興、麒麟電廠共19部機組，裝置容量91MW作為基載電力，另有再生能源如太陽光電裝置容量9MW、風力發電4MW等。

台電指出，因應金門電力需求持續增加，台電以19億元預算推動新設塔山9、10號機發電計畫，購買兩部裝置容量各1.1萬瓩的德製高效率機組，分別於今年1、2月完成機組正式上線的最終試驗「連續96小時試運轉」，已上線金門電力需求接受即時調度，並將於7月底正式商轉，估年增供電7,000萬度，等同供應超過金門一半用戶、約1.8萬個家戶的全年用電量。

台電指出，塔山9、10號新機組發電效率提升至46%，每年可減少316.2公噸二氧化碳排放，以及近150噸油耗，而粒狀污染物（PM）排放濃度實測亦不到法規值的五分之一。

台電比喻，新機組好比加速極快的「超級跑車」，除可用最低僅3%的低負載運轉（既有機組須維持約50%以上）維持熱機待命，因應金門太陽光電與風電驟減，或遇電力突發狀況時，可隨即發揮每秒420瓩的快速升載能力，確保金門電力系統穩定，較既有機組每秒15瓩快上近30倍，更可減少停電事故發生。

另外，變電站及饋線等電力設備自動智慧化，搭配儲能系統與持續佈建近3萬戶的智慧電表，及環島110公里光纖網路等資通訊建設，讓金門藉由智慧電網串起電力物聯網，可大幅提升供電穩定度及電力服務品質，未來也將是台灣本島推動智慧電網之參考示範。

台電表示，從2018年以來持續推動金門智慧電網，計畫將金門建置為「智慧低碳示範島」，隨著塔山電廠新機組加入後，整合機組發電、用電負載、再生能源發電即時運轉資料的能源管理系統，扮演關鍵角色，發揮智慧調度與發電功能。