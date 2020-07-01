估台灣今年GDP放緩至0.2% 穆迪：有足夠能力迅速反彈

國際信評機構穆迪今（1）日發布最新報告指出，重度依賴外部需求的台灣，是經濟脆弱性的關鍵來源，但在強大的財政以及外部緩衝能力的情況下，將會使得台灣經濟成長急遽放緩、也會迅速反彈，也支撐台灣的信用評等維持在「Aa3 stable」。

有鑑於台灣過度依賴國外需求，在新冠肺炎持續延燒下，穆迪預計，台灣2020年GDP會急遽放緩至0.2%。但穆迪仍預計，台灣經濟明年會迅速復甦，將會成長3.7%左右，主要受惠於台灣海外分公司不斷調整投資據點，以及未來台灣高質量的電子產品出口量會恢復正軌。

穆迪指出，除了眼前的障礙之外，台灣高度貿易開放度，與全球電子供應鏈的聯繫以及與中國之間的牢固貿易關係，更容易讓台灣遭受到美中貿易戰波及，雖然疫情期間可能會有所惡化，但因台灣與中國的出口相似性、高競爭力、技術實力以及熟練勞動力，意味台灣正從貿易轉移中受益，台灣政府也可能會繼續採取政策，強化自身國際競爭力。

穆迪也設定未來台灣評等情景，較樂觀為，若台灣經濟改革從實質上強化成長潛力，進而抵銷人口老齡化帶來的拖累，其次，美中關係的改善，使得台灣前景更加樂觀，政策制定更加有效，穆迪可能會提高台灣信用評級。

反之，若與中國惡化影響台灣的經濟基本面，或者台灣經濟成長遭受到重大且持久的衝擊，表明經濟復甦力道削弱，如：美中爭端加劇導致全球貿易與投資惡化，穆迪則會考慮下調評級。