內需V型反轉?製造業報復性反轉？ 專家：只能說沒那麼恐慌

中經院今天公布6月採購經理人指數，其中非製造業經理人指數(NMI)因內需消費逐漸回溫，大幅彈升8.8個百分點到54.0%，轉為擴張。製造業採購經理人指數(PMI)維持緊縮，但緊縮速度趨緩。是否意味非製造業出現V型反轉?製造業也會報復性反轉?專家都說還不算，只能說是沒有之前那麼恐慌。

中經院助理研究員陳馨蕙表示，製造業終端客戶需求還未出來，只能說，廠商本月比較沒有那麼恐慌，但是因為很多企業並沒有馬上將無薪假收回，所以只能說是不確定中繼續前進。至於下半年有些產業可能是旺季，但有些不是，一切都還要觀察。

她說，雖然零售或運輸倉儲業都有好轉，但製造業回溫尚未報復型反轉，尤其仍有美中貿易衝突，及第二波疫情要觀察，所以非製造業能否持續好轉，仍要看製造業是否回溫，例如是否還有無薪假?可以說目前是往正向發展，但製造業回溫仍要時間。

她表示，六月調查廠商結果，感覺相對前一個月環境，有比較改善，尤其是歐美各國多陸續解封，與原物料有關汽車訂單較上月好轉，因為百貨公司陸續開放，紡織業也回溫，整體看到市場沒挷麼恐慌，對未來展望雖仍緊縮，但程度趨緩，相較六月有回溫，年減下降，但多數業者未回到正常水位，後續趨勢是往上。

至於有些製造業存貨，從上個月過高，本次反而過低?陳馨蕙說，業者表示，是因為二、三月擔心斷鏈，因此先拉貨，後來因為解封，之前的恐慌性備料要先消化。第二、美國解封後又有新疫情，且北京疫情也未知，因此電子業者不知道川普與中國在玩什麼?不確定因素仍在，此次客戶存貨下降，比較是之前斷鏈的備料消化，但又擔心第二波疫情，因此保守一點。

中央研究院經濟研究所所長簡錦漢表示，本次非製造業調查結果好轉，不是V型大反轉，只是緩慢上升，只能看做是小小的好轉，不能看成V型反轉。

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫則說，製造業是憂慮中有期待，其中資訊產品大廠，能否回到第三季傳統旺季，還要觀察；製造業第三、第四季是謹慎穩健，最大變數是美國疫情是控制還是惡化?