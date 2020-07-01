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6月採購經理人指數 非製造業終結四個月緊縮回到擴張

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

中經院今天公布6月採購經理人指數，結果顯示，隨著台灣疫情趨緩，6月製造業採購經理人指數(PMI)雖仍是連續三個月緊縮，但是指數已回升2.4個百分點到47..2%，緊縮速度趨緩；非製造業經理人指數(NMI)更是因內需消費逐漸回溫，中斷連續四個月的緊縮，大幅攀升8.8個百分點到54.0%，轉為擴張。

受新冠肺炎疫情衝擊，今年以來的PMI持續走弱，5月更出現創編以來最快緊縮速度。中經院院長張傳章表示，6月PMI47.2%，雖然仍是連續三個月緊縮，但是程度已趨緩。五項指標中的新增訂單、生產指數、人力僱用等仍是緊縮，但較5月分別上升6.7、8.5、1.9個百分點，分別來到42.6%、45.3%、45.2%。

六大產業中，雖有四大產業仍是緊縮，依緊縮程度依序是電力暨機械設備產業(40.2%)、交通工具產業(41.9%)、基礎原物料產業(45.7%)與食品暨紡織產業(49.7%)，另外已有化學生技醫療產業、電子暨光學產業都轉為擴張，分別來到51.1%、50.4%。

製造業廠商對未來六個月展望，仍呈現緊縮，但是大幅回升13.3個百分點到44.1%，雖然連續六個月緊縮，但較五月大幅彈升。

中經院表示，整體來說，製造業廠商對未來景氣看法由下降轉為持平，但還不能說回到正常水位，只能說是開始有正常營運及產業生產，但仍有不確定因素。

至於非製造業的NMI，張傳章表示，令人振奮的消息是，本月大幅增加8.8個百分點到54%，轉為擴張，終結連續四個月的緊縮。四項指標中的商業活動、新增訂單都有彈升，分別達到57.6%、57.4%，呈現擴張。此外，八大產業都是擴張。

至於非製造業未來六個月展望，之前都是緊縮，但本次大幅躍升18.2個百分點到51.7%，相對PMI來說，是正面訊息。

不過張傳章也表示，從電訪廠商意見可看出，目前的回溫只是短暫訂單回溫，能否持續要回看國際疫情，及中美貿易磨擦是否改善。

中經院助理研究員陳馨蕙表示，國旅大幅改善，但旅行社是全部還是部分?對於非製造業未來六個月展望，住宿餐飲及零售是相對樂觀，因為有三倍券，其他如運輸倉儲、不動產及教育服務等行業都回到正常水準，八個產業也較上月改善，但其他如旅遊代訂仍是緊縮，人力僱用也仍是緊縮，

張傳章表示，三倍券即將推出，餐飲住宿旅遊開始增溫，如果下半年疫情持續趨緩，加上很多地方政府有配套加碼，信用卡及行動支付綁定優惠，加上最近交通部也有安心國旅，這些效果有多大值得觀察，但有外部配套，效益可以期待。

不過他說，大家也要深思，此波國內觀光旅品質是否符合國人要求，例如原本業者陸續解僱人力，端午消費人潮因為來不及補人，品質無法維持；未來如果要把人留在國內旅遊，一定要中長期特色旅遊，以及在地或客製化旅遊，才能讓三倍券及交通部措施有長遠影響，否則會擔心只是短暫現象。

製造業 疫情

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