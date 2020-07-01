快訊

影／不滿中火重啟二號機 議員絕食48小時後遭強制送醫

不繳就是不繳！ 近五年欠稅大戶誰最狂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際觀光客來不了！北市增83家、900多人放無薪假

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）最新數據，無薪假人數繼上周飆破3萬後，人數持續增至3萬1816人、事業單位1440家。由於本周光是台北市就新增了83家事業單位、917人放無薪假，勞動部官員分析，雖然國旅大爆發，但以國際觀光客為主的都會區域沒有受益，國境管制下，外國旅客進不來，效應漸漸浮現。

勞動部今公布勞雇雙方協商減少工時事業單位共1440家，實施人數3萬1816人，相較上期新增106家、1311人。

本周製造業無薪假人數最多，但增幅相對平緩，事業單位348家，較上期少1家，人數1萬6058人，也只比上期增加11人。

批發零售業有452家、5482人，較上期增加35家、446人；運輸倉儲業69家、3595人，較上期增加10家、214人；包含旅行社在內的支援服務業有104家、1281人，較上期增加18家、277人；住宿餐飲業則有140家、2789人，較上期增加8家、59人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，製造業增幅持平，但本周增加明顯幅度最高的是台北市，新增83家、917人，住宿餐飲、支援服務業等人數增加幅度變大，主要是因為北市通報減班休息以觀光相關產業為主。

黃維琛分析，雖然國旅大爆發，但大家都往中南部、花東跑，鮮少有人選擇到台北市旅遊，前陣子的端午連假，台北市彷如空城，加上大城市的都會型旅宿，目標客群原本就以國際觀光客、商務客為主，受到國境管制影響，外國人無法入境，都會區的上下游觀光產業鏈都苦哈哈，像北市這次新增實施無薪假的行業就包括旅行業、批發零售、住宿餐飲，都是觀光周邊產業。

觀光 無薪假

延伸閱讀

無薪假續攀升1,440家、破3.1萬人 台北市暴增最多

藍委砸破立院議場玻璃門還噴漆 北市文化局要查

北市場館三倍券加碼…竟送明信片 議員：難看

基本工資調整勞 資攻防

相關新聞

無薪假續攀升1,440家、破3.1萬人 台北市暴增最多

勞動部今（1）日公布最新企業減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假人數飆破3萬，持續增至31,816人，仍創十年新高...

勞動基金仍在賠！ 今年前5月累計虧損2,246億元

新冠肺炎肆虐全球，全球金融市場動盪，勞動基金虧損縮小。勞動部勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效，截至5月底，仍...

內需V型反轉?製造業報復性反轉？ 專家：只能說沒那麼恐慌

中經院今天公布6月採購經理人指數，其中非製造業經理人指數(NMI)因內需消費逐漸回溫，大幅彈升8.8個百分點到54.0%...

6月採購經理人指數 非製造業終結四個月緊縮回到擴張

中經院今天公布6月採購經理人指數，結果顯示，隨著台灣疫情趨緩，6月製造業採購經理人指數(PMI)雖仍是連續三個月緊縮，但...

國際觀光客來不了！北市增83家、900多人放無薪假

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）最新數據，無薪假人數繼上周飆破3萬後，人數持續增至3萬1816人、事業單位1440...

富邦：v型復甦不必期待 市場受制4大不確定因素

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，在主要央行快速擴大資產負債表刺激經濟，國際油價隨減產協議而回升之下，各國股市逐漸恢復穩定。展望...

產業新尖兵加碼 最高獎金9.6萬

勞動部昨天公告加碼「產業新尖兵試辦計畫」補助，新增學習獎勵金，十五到廿九歲青年參加五+二創新產業及重點產業相關訓練課程，...

路透：台灣中油因大林廠次要機組關閉 急尋進口汽油

路透引述知情人士報導，台灣中油因大林煉油廠次要機組意外關閉，正對外急尋汽油貨源，這是多年來首見情況。

基本工資調整勞 資攻防

勞動部召開基本工資工作小組會議，勞資雙方首度就基本工資議題交換意見。資方代表主張疫情變數大，各產業受創不一，此時調升基本...

少砍2,682棵樹！7月起實施戶政服務無紙化

戶政服務無紙化時代來臨！內政部今（30）日表示，7月起全國戶政事務所實施「綠色櫃檯文件電子化功能」，民眾臨櫃申辦業務，將...

供應鏈重組 外銷訂單陸港生產降2.1個百分點

經濟部統計，108年台灣的外銷訂單海外生產比率約52.6%，較107年增加0.2個百分點，主因是海外生產資通信設備需求增...

我國外銷廠商海外生產 近七成四轉銷第三國

經濟部統計處今（30）日公布「外銷訂單海外生產實況調查」顯示，我國外銷廠商主要競爭對手以「國內同業」占48.9%最多，其...

熱門新聞

懶人包／「振興三倍券」4大超商預購優惠一次看

震撼！雄獅首度組織大精簡 老董王文傑發千字文感謝

【解惑三倍券QA】外籍勞工、僑居海外國人可以領嗎？未成年子女怎麼領？

教學文／振興三倍券超商預購30秒搞定 收到簡訊這樣才能領

你符合嗎？振興三倍券綁信用卡回饋 最多變四倍券

中火案槓上台中市府 環保署不排除祭出「五連撤」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。