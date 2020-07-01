國際觀光客來不了！北市增83家、900多人放無薪假

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）最新數據，無薪假人數繼上周飆破3萬後，人數持續增至3萬1816人、事業單位1440家。由於本周光是台北市就新增了83家事業單位、917人放無薪假，勞動部官員分析，雖然國旅大爆發，但以國際觀光客為主的都會區域沒有受益，國境管制下，外國旅客進不來，效應漸漸浮現。

勞動部今公布勞雇雙方協商減少工時事業單位共1440家，實施人數3萬1816人，相較上期新增106家、1311人。

本周製造業無薪假人數最多，但增幅相對平緩，事業單位348家，較上期少1家，人數1萬6058人，也只比上期增加11人。

批發零售業有452家、5482人，較上期增加35家、446人；運輸倉儲業69家、3595人，較上期增加10家、214人；包含旅行社在內的支援服務業有104家、1281人，較上期增加18家、277人；住宿餐飲業則有140家、2789人，較上期增加8家、59人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，製造業增幅持平，但本周增加明顯幅度最高的是台北市，新增83家、917人，住宿餐飲、支援服務業等人數增加幅度變大，主要是因為北市通報減班休息以觀光相關產業為主。

黃維琛分析，雖然國旅大爆發，但大家都往中南部、花東跑，鮮少有人選擇到台北市旅遊，前陣子的端午連假，台北市彷如空城，加上大城市的都會型旅宿，目標客群原本就以國際觀光客、商務客為主，受到國境管制影響，外國人無法入境，都會區的上下游觀光產業鏈都苦哈哈，像北市這次新增實施無薪假的行業就包括旅行業、批發零售、住宿餐飲，都是觀光周邊產業。