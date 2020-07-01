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ViewSonic攜手台大培訓數位教師 共同研發數位教育方案

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
ViewSonic免費提供台大全校師生myViewBoard數位教育平台，升級安裝於校園內既有設備，促進授課軟體多元化。圖／ViewSonic提供
ViewSonic免費提供台大全校師生myViewBoard數位教育平台，升級安裝於校園內既有設備，促進授課軟體多元化。圖／ViewSonic提供

ViewSonic今（1）日宣布與國立台灣大學合作，雙方簽訂合作備忘錄，共同推動強化未來數位教學所需師資，並針對特定學科領域，合作建置教學環境及共同研擬優化教育方案。雙方初步選定臺灣大學管理學院及創新設計學院D-School，結合myViewBoard數位教育平台，因應後疫情時代結合現場及遠距的「新常態教學」需求，充分實踐問題導向學習及Design Thinking互動教學模式於日常教學之中。

ViewSonic指出，台大校長管中閔多次在校級會議中提到新冠肺炎疫情對教學數位化的影響，亦提及在推展數位教學時，進一步觀察到不同學科因應教學模式的轉變，各自應有不同程度與範圍的調整。藉由此次雙方合作，臺大進一步找出合適的學科與教學模式，結合ViewSonic在教育科技的專業，客製最合適的教育方案，讓數位教學的成果更為顯著。台大很期待透過持續與ViewSonic的產學合作，激盪學術界及產業界更密切的交流及對話，共同營造教、學之間更多元的可能性，進而強化台灣整體教學競爭力。

ViewSonic董事長暨執行長朱家良表示，「後疫情時代，將不再是傳統課堂教室和遠距教學二分。結合實體及線上的『新常態教學』將會逐漸普及在教育現場，以適配不同的學科和學習情境。這不同教學情境之間的轉換，如何無縫連結課堂上所需的授課及互動模式，甚至進一步豐富化學習內容，便是數位教學的重要課題。ViewSonic 很高興能與臺灣第一學府臺灣大學合作，以實作客製的方式，將我們擅長的教育科技帶進『新常態教學』。」

此次合作案包含多重面向，在ViewSonic「環境+師資+課程」全方位EdTech架構下，提供除上述針對不同教育方案的客製調適外，雙方亦聯手定義未來教室2.0環境、建置示範教室，並針對選定客製教育方案，開設培訓課程。ViewSonic亦免費提供臺大全校師生myViewBoard 數位教育平台，升級安裝於校園內既有設備，促進授課軟體多元化。

疫情 台大 台灣大學

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