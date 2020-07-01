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撐不住了！文華東方5月大量解僱212人

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動部今（1）日發布最新大量解僱勞工統計。5月大量解僱通報有29件、1,058人；其中台北市文華東方大量解僱212人，製造業台灣巴可也大量解僱144人。

新冠肺炎疫情衝擊勞動市場，4月大量解僱通報有56件、2,289人，其中家數創2013年來新高，主要為住宿餐飲、製造業。5月則有29家、1,058人，勞動部官員認為，5月大量解僱有趨緩。

和去年同期相較，今年5月通報實施大量解僱，家數和人數皆有明顯攀升；官員表示，主要是文華東方、台灣巴可大量解僱人數較多，若扣除這兩家，人數已和去年同期相當，目前實施大量解僱仍以中小企業為多。

勞動部指出，今年5月實施大量解僱，製造業有9家、339人；批發零售業有6家、171人；住宿餐飲業有8家、425人；出版影音製作、傳播及資通訊服務業則有3家、66人。

勞動部 製造業

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