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無薪假續攀升1,440家、破3.1萬人 台北市暴增最多

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動部今公布最新企業減班休息統計，目前實施無薪假人數飆破3萬，持續增至31,816人，家數1,440家持續創新高。示意圖（非新聞當事人）／本報資料照片
勞動部今公布最新企業減班休息統計，目前實施無薪假人數飆破3萬，持續增至31,816人，家數1,440家持續創新高。示意圖（非新聞當事人）／本報資料照片

勞動部今（1）日公布最新企業減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假人數飆破3萬，持續增至31,816人，仍創十年新高，家數1,440家也持續創新高。值得注意的是，本周無薪假增加主要集中在住宿餐飲、批發零售、運輸倉儲業；本周台北市實施無薪假家數及人數飆高。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，本周實施無薪假新增106家、1,311人；台北市就新增83家、917人。台中市也新增17家、214人。顯示本周無薪假增加以都會區為主。

黃維琛分析，雖然國旅回溫，風景區的旅宿業人潮回籠，但都會型的旅宿業，受到邊境管制影響，國外觀光客、商務客仍無法入境；此外，台北市也有部分航空業、旅行社、批發零售業實施無薪假。

至於製造業，本周實施無薪假則呈持平，家數有348家，較上期少一家；人數有16,058人，較上一期增加11人。其中，金屬機電業實施無薪假有148家、5,448人，較上一期增加1家、人數減少22人；資訊電子業有36家、2,447人，和上一期相較，家數減少2家，人數卻增487人。

化學工業目前實施無薪假有76家、5,336人，和上一期相較，家數不變，人數減280人；民生工業目前實施無薪假有88家、2,827人，較上一期減少174人。

服務業方面，批發零售業目前實施無薪假有452家、5,482人，較上一期增加35家、446人；運輸倉儲業則有69家、3,595人實施無薪假，較上一期增加10家、214人。

支援服務業（含旅行社）目前有104家、1,281人實施無薪假，較上一期增加18家、277人；住宿餐飲業則有140家、2,789人實施無薪假，較上一期增加8家、59人。

勞動部今日公布通報實施無薪假事業單位計1,440家，實施人數31,816人。2020年6月24日公布實施家數計1,334家，實施人數30,505人。這次新增106家，人數新增1,311人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

無薪假 勞動部

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