亞諾法EUA批准之新冠病毒萃取試劑組 市場需求持續升溫

亞諾法（4133）今（1）日宣布，EUA批准COVID-19病毒萃取試劑組，市場需求持續升溫，今天雖然股價被分盤，但是走勢依舊強勁，盤中最高來到98.8元，漲幅2.9%。

亞諾法宣布，市場需求反映在COVID-19病毒萃取試劑組取得FDA臨床實驗室EUA之批准，訂單激增。值得關注的是，這也反映了新一波COVID-19疫情的開始，不僅在恢復開放的美國，於日本、韓國與中國以及在COVID-19疫情短暫封鎖的印度。自7月及接下來數個月起，亞諾法將開始陸續出貨消化客戶累積訂單，同時並確保不間斷的原物料供應鏈與維持高品質的產品。

為了因應訂單接連湧入的挑戰，亞諾法在原物料採購、生產、質量保證與客戶服務各方面完善建立COVID-19專業團隊。隨著各廠商間爭奪原物料以為客戶生產製造達成訂單交付，建構原物料供應鏈體系的完善亦顯重要。亞諾法快速從管理100ug為單位的單管抗體試劑少量多樣化產品組合訂單，轉換到十萬人份檢測之單一產品大批量訂單排產出貨，亞諾法並為每個國家地區設置了專屬客戶服務。

在不同國家不同地區的臨床實驗室，操作COVID-19 RT-PCR檢測前，病毒RNA萃取為必要執行之程序。前段RNA產物的品質與純度對後段COVID-19 RT-PCR病毒檢測與分析鑑定更為關鍵要素。 FDA EUA準則與審查日趨嚴格，取得認證批准困難度倍增。