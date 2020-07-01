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勞動基金仍在賠！ 今年前5月累計虧損2,246億元

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
示意圖／ingimage授權
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新冠肺炎肆虐全球，全球金融市場動盪，勞動基金虧損縮小。勞動部勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效，截至5月底，仍慘賠2,246.7億元，收益率為負5.29%；5月單月回補707.8億元，勞動基金拚今年損益兩平，不讓勞工賠錢。

勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，今年2月、3月全球股市是劇烈下挫，各國展開復工、城市解封，經濟活動開始復甦，但疫情仍未消除，致復甦步調緩慢，雖然歐美國家推出史無前例的財政與貨幣措施，資金湧向金融市場，但回升是緩慢的。

勞動基金運用局表示，隨著新冠肺炎疫情趨緩，各國逐步重啟經濟活動並紛紛擴大刺激經濟方案，下半年企業及勞動市場可望逐步回溫，促使疫情衝擊下低迷的經濟邁向復甦之路。但未來仍需視全球經濟復甦步伐、是否爆發第二波疫情、疫苗藥物研發進度及美中多重摩擦是否降溫等因素之發展，勞動基金運用局將審慎布局穩健的資產配置，加強風險管控，以降低疫情對基金收益之衝擊。

自今年來，全球股市動盪，勞動基金績效如坐雲霄飛車，截至今年前4月，勞動基金仍大賠2,954.5億元，收益率為負6.97%；而5月回補，整體虧損縮小為2,246.7億元，收益率為負5.29%。

整體勞動基金截至今年5月底止規模為4兆3,428億元，其中新制勞退基金規模為2兆5,225億元，舊制勞退基金規模為9,401億元，勞保基金規模為7,202億元。

受到全球疫情蔓延，短期績效受到影響，今年截至5月底，勞退新制、勞退舊制、勞保基金收益數分別為負1,353.7億元、負568.5億元、負332.3億元，收益率分別為-5.43％、-6.59％、-4.52％。

勞動基金 疫情

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