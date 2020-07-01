產業新尖兵加碼 最高獎金9.6萬

勞動部昨天公告加碼「產業新尖兵試辦計畫」補助，新增學習獎勵金，十五到廿九歲青年參加五+二創新產業及重點產業相關訓練課程，除政府將全額補助最高十萬元訓練費，還能領最高九萬六千元學習獎勵金。

勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗說，該計畫原須自費參訓，勞動部依青年就業情形補助五成到八成自付額訓練費用，即日起改為全額補助，最高十萬元。另外，青年參加五+二重點產業訓練課程一個月以上、每月達一百小時者，可獲八千元獎勵金，其他產業課程則每月發三千元，最長可領十二個月。

數位轉型正夯，智慧數據、高速運算、綠色能源等新興科技應用大爆發，人工智慧（AI）、五Ｇ等領域人才需求激增，勞動部今年初推動「產業新尖兵計畫」，，提供青年符合未來產業需求的課程，迄今有一千三百人報名，其中七百多人參訓，一二五人結訓後平均薪資約三萬六、七千元。