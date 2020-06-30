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基本工資調整勞 資攻防

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
勞動部召開基本工資工作小組會議，勞資雙方首度就基本工資議題交換意見。聯合報系資料照
勞動部召開基本工資工作小組會議，勞資雙方首度就基本工資議題交換意見。聯合報系資料照

勞動部召開基本工資工作小組會議，勞資雙方首度就基本工資議題交換意見。資方代表主張疫情變數大，各產業受創不一，此時調升基本工資，時機點不對。勞方代表則盼多少調一點。

勞動部長許銘春昨日主持會議，她表示，疫情對勞資雙方都有衝擊，盼勞資雙方共體時艱，包括事業單位實施減班休息（俗稱無薪假）、政府也祭出紓困措施，就是要穩住勞工就業。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，依慣例勞動部將在今年第3季召開基本工資審議委員會，由勞資政學四方協商基本工資是否調升；勞動部持開放態度，尊重委員的意見與決定。

昨日會議並未進入基本工資調漲的實質討論，勞資針對當前經濟情勢相關數據進行意見交換，疫情發展仍是勞資雙方關注焦點。

據轉據，勞方代表表示，疫情的確對台灣經濟有所衝擊，但近期內需回溫、復甦，因此希望基本工資也能多少調一點。也有勞方代表認為，疫情對經濟造成很大衝擊，仍需要觀察，基本工資也不是非調不可。

至於資方，工總代表表示，疫情難以捉摸，光是製造業裡的不同產業就有不同狀況，比如通訊電子業已經慢慢恢復，紡織業受國外封城效應波及，人們不出門消費，紡織上下游產業鏈也跟著受影響。

商總也指出，疫情海嘯第一排的住宿業，國旅大爆發讓國內住宿回暖，風景區旅宿業人潮回籠，但是以國際觀光客、商務客為主的都會型旅館，營運很差。餐飲業雖也有回溫，但與疫情發生前相較仍有落差。

商總進一步表示，服務業有龐大勞工適用基本工資，服務業在這波疫情中受傷慘重，現在調基本工資，時機點不對，因此希望不要調。

據轉述，資方代表認為，國內內需雖有回溫，但是外貿形勢仍嚴峻，又會回頭衝擊國內經濟。勞方委員也指出，政府的振興三倍券方案即將上路，可望刺激下半年消費；資方代表則解釋，振興方案無法解決以外銷為主的產業的困難。

黃維琛表示，也有委員要求勞動部再補充無薪假、受創產業等數據供勞資雙方判斷；他表示，目前尚未敲定基本工資審議委員會的日期，但今年一定如常舉行，不會延期也不會停開。

基本工資 疫情 勞動部

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