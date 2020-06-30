中市府揚言強行拆機 台電：恐讓企業無法安心投資

台電24日重啟中火2號機，台中市政府動作頻頻，甚至在29日函送台電董事長楊偉甫，對此，經濟部次長曾文生力挺台電，他今（30）日召開記者會表示，啟動中火2號機是依法、合法，沒有公務員違法的問題。台電也指出，台中五年來用電已成長兩成，中市府此舉恐讓企業無法安心投資。

曾文生說，中市府廢止中火2、3號機「不合法也不合理」，中火2號機與3號機不僅剛完成空汙改善防治工作，空汙排放量也是十部機組中最低的兩部，不只沒有合法性，連合理性都沒有。

在產業招商方面，台電發言人徐造華表示，企業要求穩定供電，而中市府如此蠻橫行徑，無法讓企業安心投資，且中火2、3號機是依法、合法啟用；雖然，中火2、3號機僅影響3%的備轉容量率，但台電必須維持一定的電力調度彈性，因應突發狀況、不時之需，保障台灣在任何情況都能穩定供電。

曾文生指出，中火早已告別「火力全開」的時代，事實上，今年以來至今，都一直維持在八部機組運轉，經濟部也持續要求台電維持「空污季七部運轉，非空污季九部運轉」的承諾，但仍需要十部機組的調度空間，讓機組能輪番下崗檢修。

曾文生強調，穩定供電是所有人的期待，沒有人想要被限電，台中的工商產業發展，也不能因此受損。他指出，台中市的用電量，五年來已經增加超過兩成，從2014年的257億度，增加到去年的315億度，已經超過中火發電量。

此外，去年中部地區，有超過八成的時間用電要靠外援。曾文生說，穩定供電與兼顧空品要取得平衡，中市府廢止機組或是拆機組都不是科學、也不是聰明的決定，只是徒增台電的電力調度困難，無助於排碳減煤。

空汙方面，曾文生說，2014年時，中火的用煤量達1,839萬噸，空汙排放也達近4萬公噸；在能源轉型的政策下，中火推動減煤、空汙改善工程，2019年的生煤用量減至1,264萬噸，減少近600萬噸。

經濟部說明，中火1號機至4號機的空汙改善工程已完成，耗資90億元，使得中火的空汙排放量減至去年的近2萬公噸，減幅超過五成。此外，5號機至10號機也將實施空汙改善，已通過146億元預算，正在發包階段，預計9月決標進場設計、2024年底完工，將使排碳量再減少54%，剩下原來的四分之一。