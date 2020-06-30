中火案續燒 環署千字文批中市府破壞法治令人無所適從

台中市府與中火大戰愈演愈烈！中火重啟2號機組，遭台中市政府重罰2000萬，並函送台電董事長楊偉甫，繼經濟部今重砲回擊「別把發電機組當成政治提款機」後，環保署今晚發出將近千字文新聞稿，批評台中市府破壞法治運作「讓人無所適從」，呼籲依法行政方為正途。

有關中火2號機重啟，環保署表示，台中市政府先操作成影響民眾健康的違法汙染，再錯誤援引法條加以裁罰，實屬不妥，實際上台中市環保局早在108年12月就先錯誤引用空汙法，進而廢止中火2、3號機操作許可，迫使環保署本於空汙法中央主管機關立場，不得已於109年2月25日撤銷環保局該違法廢止案。

環保署指出，操作許可廢止案既然已遭撤銷，自應回到展延審查狀態，台中市環保局應依空汙法相關規定，繼續完成展延審查方屬適法。而在完成展延准駁前，中火依空汙法規定，得依原許可證內容繼續操作。

針對撤銷台中市環保局廢止操作許可案，環保署說，台中市政府有許多意見，認為須報請行政院同意，再依地方制度法處理等等，環保署表達尊重，然而法律爭議，目前皆可循行政救濟加以處理。

環保署說，台中市環保局針對環保署撤銷所提起的訴願行政院已決議不受理，台中市政府如尚有爭議，仍可再向台北高等行政法院提起訴訟，而不是一邊申請救濟，一邊又自行認定環保署撤銷於法無據，拒絕適用，如此破壞法治運作，讓人無所適從，故仍請台中市政府依法行政，方為正途。

環保署表示，近年台中地區空氣品質持續改善，是中央與地方機關持續推動多元減量措施所達成的成果。106年12月21日行政院通過「空氣汙染防制行動方案」，以13項防制策略，由中央與地方政府持續配合並推動各項空氣汙染改善工作，包括國公營事業減量、大型柴油車汰換、二行程機車淘汰、鍋爐改善、加嚴各項排放標準及電廠加裝防制設備及減煤等措施。

依據監測統計資料顯示，台中市空氣品質紅害警示站日數從105年71站次降至108年5站次，改善幅度達93%，另空氣品質細懸浮微粒PM2.5從105年21.8μg/m3降至108年17.2μg/m3，改善幅度達21%。環保署強調，這是多管齊下，兼顧各類汙染源減量所造成的結果。

環保署指出，中火目前雖約占台中污染物2成左右，然而汙染改善持續進步中，市府施政焦點不應僅關切中火而已。中火改善後排放量已由107年的2萬9千餘公噸，降至108年的1萬9千餘公噸外，台中市也淘汰高汙染車輛，如二行程機車在108年共11.8萬輛、1至3期大型柴油車4540輛，亦推動鍋爐改善達360座等多項改善措施。

環保署說，期待台中市政府能理性客觀面對處理各類面向的空汙問題，環保署將對合理合法的施政，持續給予支持與協助。