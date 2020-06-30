八大公銀拍板 綁台灣Pay振興券回饋加碼到1,300元

振興三倍券將上路，台灣Pay再傳出新優惠消息，若綁定八大公股銀行帳戶，從原本最高回饋1,000元，增加一項早鳥優惠，回饋拉高到1,300元，關於早鳥優惠，財金公司也祭出抽獎活動，共抽出1,000組2,000元現金獎。

財政部今（30）日召集各大公股銀行總經理以及相關人員開會，會議時間約兩小時，由次長阮清華主持，焦點擺在即將上路的三倍振興券回饋方案。與會人士指出，會中拍板，八家銀行要再加碼「早鳥回饋」最高300元，也就是說，民眾若使用八大公股銀行帳戶綁定台灣Pay，使用振興三倍券，回饋金從原本1,000元拉高至1,300元，只要符合台灣Pay「新戶、刷滿額、有登錄、早鳥完成任務」，不僅沒有花費任何成本，還能多賺300元。

銀行業者指出，行政院公布的方案為，民眾消費滿3,000元，政府補貼2,000元，民眾需要自行負擔1,000元成本，為了吸客，各家發卡行、支付業者如發瘋似的祭出回饋，希望藉由此次機會吸引客更多新客進入。

以八大公股銀綁定台灣Pay為例，刷卡滿3,000元，除了享有原有2,000元回饋，台灣Pay再加碼300元、新戶再加碼100元、特定商店消費再享優惠最高獲得600元回饋，除此，前一萬名完成登錄且消費滿額，可再獲得300元回饋。如此一來，民眾總共可獲得3,300元回饋。

兆豐銀行今早發布新聞稿指出，該行早鳥優惠方案採階梯式回饋，除了前10,000名可獲得300元回饋、第10,001名至20,000名早鳥加碼200元、第20,001名至34,000名早鳥加碼100元。