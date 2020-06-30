行政院BTC會前會首度連線海外委員 聚焦精準健康概念

行政院科技會報辦公室今（30）日舉辦「行政院生技產業策略諮議委員會議」（BTC）會前會，會中首度以遠距會議與多名海外委員連線開會，會議主軸從「5+2產創」打造的生態環境延伸擴展，持續建構台灣健康大數據系統及資料分享互惠平台，並融合跨域科技與連結高速網路，導引出「精準健康」的概念。

科會辦指出，行政院為強化國家生醫產業發展策略規劃，每年9月舉辦BTC，兼具發揮產業政策溝通傳達的效能，提引我國生醫產業未來發展契機與策略方向，以接軌全球的生物和醫療科技產業。

科會辦表示，本次會前會於華南銀行國際會議中心召開，邀集BTC委員聽取生醫產業推動進展與跨部會執行成果，提供寶貴建議和前瞻思維，而因應全球疫情，會議首次同步連線海外委員與會討論。

科會辦表示，參與連線的海外委員包括Vivo Capital投資公司合夥人孔繁建、Lin & Associates全球法規顧問公司總裁林秋雄、LifeMax生技公司董事長許中強、Decibel Therapeutics技術長蘇新森，以及海外特聘專家美國全心醫藥（AltruBio Inc.）董事長楊育民等。 科會辦表示，會中BTC委員們共同檢視2019年總體建議的實施情形，並針對新冠肺炎之防疫科技進行交流討論，以期強化生醫核心資源與防疫科技能量，超前布局後疫情時代的產業新戰略，形塑台灣品牌鏈結國際。

科會辦表示，會議主軸強化既有生技醫藥產業，帶動新興產業和新醫療技術服務之發展，同時厚植下世代核心技術，強調情境與解決問題的關鍵能力，提升產業國際競爭力，以架構蔡總統就職演說宣示的臺灣精準健康戰略產業。

科技部長、科會辦副召集人吳政忠表示，隨著人工智慧導入、數位科技快速發展、物聯網的延伸串聯等，生醫產業次領域間既有的界線已逐漸模糊。

吳政忠表示，奠基在長期累積的醫療健康資料與獨特的健保系統，產業未來的樣貌正朝向涵蓋預防、預測、治療、照護之全方位個人化的精準健康服務發展，跨域結合資通訊(ICT)產業優勢技術、大數據分析應用，BioICT將驅動更多的科技翻轉創新與產業加值創價，台灣應該挺身透過精準健康倡議連結更多國家，推動亞洲地區甚至全球的精準、智慧、數位醫療等產業蓬勃發展。

科會辦說，當前政策重點，主要由政府領軍將基盤建設做好，讓科技與產業都能有足夠的沃土和合適的環境成長茁壯，如政府推出「5+2產業創新推動方案」及「數位國家．創新經濟發展方案（DIGI+）」，就是整合各面向資源以完善產業生態體系，促使我國生技醫藥產業正逐步開花結果。

科會辦回顧，近一年來的重要推動成果與重點方向包括：建置國家級人體生物資料庫整合平台布局精準健康、串聯資料庫推動永續數據平台、細胞治療技術擴展臨床應用、臺大新竹分院開幕營運提供智慧醫療服務、臺灣新藥與創新醫材成功國際上市、跨業結合創造健康服務旗艦品牌、通過「醫療器材管理法」促進產業發展等。

科會辦期許「十年磨一劍」，過去對生技產業的扶植和智慧創新的鼓勵，讓政府在這次的疫情風暴下能迅速整合資源，成立跨部會核心應變小組，建構防疫科技平台以提供技術支援與法規輔導，並透過政府民間協力合作，加速醫療口罩、檢驗試劑、治療藥物與呼吸器、候選疫苗等防疫戰備產品的開發或製造，充分展現我國深厚的生醫科技實力及研發能力。

科會辦展望，面對變動的未來，仍有許多的挑戰亟待逐一突破，政府也將順應國際發展趨勢、搭配戰略產業規劃，訂定前瞻性的法規調適以容納新興的生物科技與醫療技術，包含調整及擴大「生技新藥產業發展條例」適用範圍等。

科會辦表示，此外，在既有的基礎上，善用台灣利基優勢來完善大數據基盤及應用架構，布局下世代精準健康產業發展藍圖，具體反映在產業的創新發展與跳躍成長，同時增加對國人健康照護的正向回饋，以實現2030全齡精準健康之願景。