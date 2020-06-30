央行四大局處長屆齡退休 新人7月16日上任

央行今天表示，業務局局長陳一端、國庫局局長陳玉敏、經濟研究處處長林宗耀、會計處處長黃桂洲等4人，將於今年7月16日屆齡退休；業務局局長由金融業務檢查處處長蕭翠玲調任、金融業務檢查處處長由副處長蘇導民升任、國庫局局長由副局長柯玲君升任、經濟研究處處長由副處長蔡烱民升任、會計處處長由副處長郭淑蕙升任。

央行表示，相關人事調整案經本行理監事聯席會議核定，均自本年7月16日生效。會計處處長另循主計系統人事任用規定辦理，已經行政院主計總處同意發布。

蕭翠玲現年63歲，政治大學企業管理研究所碩士，68年進入央行，歷任國庫局辦事員、業務局專員、副科長、秘書處專員、業務局科長、襄理、副局長等，106年1月16日調升金融業務檢查處處長，熟稔貨幣市場、風險管理與支付清算業務。

柯玲君現年64歲，政治大學國際貿易學系畢業，66年進入央行，歷任業務局辦事員、國庫局專員、副科長、科長、襄理等，103年7月升任國庫局副局長，曾獲選108年行政院模範公務人員，熟稔國庫經理與政府債券業務。

蘇導民現年61歲，英國南安普敦大學經濟學研究所博士，83年進入央行，歷任外匯局副研究員、研究員、駐紐約代表辦事處主任、金融業務檢查處稽核等，101年1月升任金融業務檢查處副處長，熟稔金融檢查、金融穩定及風險管理業務。

蔡烱民現年54歲，美國羅格斯大學經濟學研究所博士，94年進入央行，歷任外匯局副研究員、研究員等，106年1月16日調升經濟研究處副處長，熟稔總體經濟、貨幣政策與經濟金融研究。

郭淑蕙現年58歲，美國加州聖地牙哥州立大學會計研究所碩士，78年進入央行，歷任會計處專員、副科長、科長、會計，107年7月16日升任會計處副處長，94年獲選為優秀主計人員，熟稔歲計、會計與內部稽核業務。