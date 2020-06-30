快訊

港版國安法一通過 香港眾志宣布即日起解散

口罩徵用延長 指揮中心確定徵用時間至12月底

央行四大局處長屆齡退休 新人7月16日上任

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
中央銀行表示，業務局局長陳一端、國庫局局長陳玉敏、經濟研究處處長林宗耀、會計處處長黃桂洲等4人，將於今年7月16日屆齡退休升。圖／聯合報系資料照片
中央銀行表示，業務局局長陳一端、國庫局局長陳玉敏、經濟研究處處長林宗耀、會計處處長黃桂洲等4人，將於今年7月16日屆齡退休升。圖／聯合報系資料照片

央行今天表示，業務局局長陳一端、國庫局局長陳玉敏、經濟研究處處長林宗耀、會計處處長黃桂洲等4人，將於今年7月16日屆齡退休；業務局局長由金融業務檢查處處長蕭翠玲調任、金融業務檢查處處長由副處長蘇導民升任、國庫局局長由副局長柯玲君升任、經濟研究處處長由副處長蔡烱民升任、會計處處長由副處長郭淑蕙升任。

央行表示，相關人事調整案經本行理監事聯席會議核定，均自本年7月16日生效。會計處處長另循主計系統人事任用規定辦理，已經行政院主計總處同意發布。

蕭翠玲現年63歲，政治大學企業管理研究所碩士，68年進入央行，歷任國庫局辦事員、業務局專員、副科長、秘書處專員、業務局科長、襄理、副局長等，106年1月16日調升金融業務檢查處處長，熟稔貨幣市場、風險管理與支付清算業務。

柯玲君現年64歲，政治大學國際貿易學系畢業，66年進入央行，歷任業務局辦事員、國庫局專員、副科長、科長、襄理等，103年7月升任國庫局副局長，曾獲選108年行政院模範公務人員，熟稔國庫經理與政府債券業務。

蘇導民現年61歲，英國南安普敦大學經濟學研究所博士，83年進入央行，歷任外匯局副研究員、研究員、駐紐約代表辦事處主任、金融業務檢查處稽核等，101年1月升任金融業務檢查處副處長，熟稔金融檢查、金融穩定及風險管理業務。

蔡烱民現年54歲，美國羅格斯大學經濟學研究所博士，94年進入央行，歷任外匯局副研究員、研究員等，106年1月16日調升經濟研究處副處長，熟稔總體經濟、貨幣政策與經濟金融研究。

郭淑蕙現年58歲，美國加州聖地牙哥州立大學會計研究所碩士，78年進入央行，歷任會計處專員、副科長、科長、會計，107年7月16日升任會計處副處長，94年獲選為優秀主計人員，熟稔歲計、會計與內部稽核業務。

央行 金融業

延伸閱讀

央行四位高層7月中退休 蕭翠玲接掌業務局局長

央行人事大異動 蕭翠玲調任業務局長

高市財政怎解？ 三位參選人過招

12萬人繳了錢逾期未領口罩 累積465萬全充公

相關新聞

少砍2,682棵樹！7月起實施戶政服務無紙化

戶政服務無紙化時代來臨！內政部今（30）日表示，7月起全國戶政事務所實施「綠色櫃檯文件電子化功能」，民眾臨櫃申辦業務，將...

供應鏈重組 外銷訂單陸港生產降2.1個百分點

經濟部統計，108年台灣的外銷訂單海外生產比率約52.6%，較107年增加0.2個百分點，主因是海外生產資通信設備需求增...

我國外銷廠商海外生產 近七成四轉銷第三國

經濟部統計處今（30）日公布「外銷訂單海外生產實況調查」顯示，我國外銷廠商主要競爭對手以「國內同業」占48.9%最多，其...

仁新：LBS-008新藥採「國際授權」與「臨床試驗」並行

仁新（6696）今（30）日舉行股東常會，董事長林雨新說明仁新LBS-008新藥9月啟動斯特格病變青少年病患二期臨床 「...

蔡英文：4年內投入200億元資金健全5G產業

中華電今（30）日舉行5G啟航記者會，宣布台灣正式進入5G時代，總統蔡英文指出，台灣現在和美國、日本、韓國一樣，進入5G...

趕快查！勞保局新增勞退試算表 一次領、月領算清楚

勞退新制上路到今天滿15年了，如果你是從勞退新制2005年7月1日實施後就適用新制，雇主一路提撥至今都沒有中斷（要等6月...

美中貿易戰台商大遷徙 經部：回流台灣、移往東協為主

雖受美中貿易紛爭干擾，部分廠商將產線移回國內，不過，根據經濟部統計處調查發現，由於國際原材物料價格下跌，以國內生產為主的...

專家看美元恐再暴跌35% 謝金河：還不能一廂情願的認定

耶魯大學教授Stephen Roach提出美元恐將暴跌35%的看法，財信傳媒董事長謝金河今（30）日表示，其中有兩個變數...

內幕解析》她不接班 吳家會垮掉？新光二公主扛4兆金控帝國

吳東進卸下董事長，而二女兒吳欣儒出任新光金控總經理，正式接班。她如何從「路人甲」，用完全不一樣的風格，取代姊姊吳欣盈，變成4兆金控帝國的接班人？

黃藍燈三亮 景氣疲弱下跌

國發會昨（29）日發布5月景氣對策信號為「黃藍燈」，為連續三個月亮黃藍燈，綜合判斷分數則較上月減一分，來到18分；景氣領...

下半年景氣展望 變數仍多

儘管國內內需有增溫之勢，國發會昨（29）日指出，當前國際經貿情勢仍然嚴峻，新冠肺炎疫情的變化，仍是今年下半年最大不確定性...

內需讓股市回溫 貿易要看國際疫情

內需提升帶動股市明顯回溫，下半年景氣則要看國際疫情發展。國發會29日公佈景氣燈號， 5月份景氣保持黃藍燈，其中股票指數轉為綠燈。經濟發展處處長吳明蕙表示，民眾生活逐漸回歸常軌，餐飲及零售業隨之回溫，遠距交流則帶動電子零件生產，股票市場明顯好轉，出口則要須下半年國際疫情發展。

熱門新聞

趕快查！勞保局新增勞退試算表 一次領、月領算清楚

中火重啟2號機組 中市府將把台電董事長楊偉甫函送法辦

國巨保訂單 傳MLCC砍價二成

盧秀燕打老虎…罰中火2000萬 函送台電董座

三倍券58家電商白名單出爐

中華電5G 30日開台 蔡總統站台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。