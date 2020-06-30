台微體宣佈2020年 現金增資收足6.8億股款

精於奈米藥物之研發與商品化並專注於疼痛抑制、眼疾及癌症治療之台灣微脂體 (4152)，宣佈其2020年現金增資發行普通股案已收足股款，並訂定2020年6月30日為現金增資基準日。台微體表示，此次現金增資發行普通股10,000,000股，每股發行價格新台幣68元，增資發行普通股實收股款總額新台幣680,000,000元，業已全數收足。

台微體總經理葉志鴻表示，這次所募到的6.8億元台幣，以及美國國泰銀行提供的1200萬美元(約3.6億元台幣)創投融資，應足以支持台微體完成EXCELLENCE臨床數據出爐的階段。若此三期樞紐性臨床試驗的結果正向，公司將計畫向美國食品和藥物管理局(FDA)提交新藥申請(NDA)，以實現這個初衷：提供一個有效並長久止痛的關節炎疼痛治療藥物。這充分展現投資者對於台微體獨家藥物輸送技術的信任，正如同台微體的商標『Delivering Hope for Life™』所隱含的，期待最終將候選藥物轉化為成功開發的產品。

台微體指出，美國及澳洲目前總共有45個臨床試驗中心進行「EXCELLENCE」臨床試驗，此乃關節炎長效止痛藥物TLC599的樞紐性臨床試驗。此隨機分組、雙盲、安慰劑和活性藥物對照控制之臨床三期樞紐試驗，現正持續收案中。雖然收案速度因COVID-19疫情影響而稍微減緩，但台微體仍有信心能夠在2020年底完成500位受試者的收案目標，並計畫於2021年末得到數據結果。