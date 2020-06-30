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少砍2,682棵樹！7月起實施戶政服務無紙化
戶政服務無紙化時代來臨！內政部今（30）日表示，7月起全國戶政事務所實施「綠色櫃檯文件電子化功能」，民眾臨櫃申辦業務，將可直接在數位簽名板顯示的電子申請書上簽名，預估每年約可節省2,235萬張紙，相當於少砍2,682棵樹，同時也可省下約1億1,175萬元的文件產製費用，幫助節能減碳。
內政部表示，過去民眾到戶所申辦業務，須在相關紙本文件上簽名，今(109)年7月1日起實施綠色櫃檯文件電子化後，除改由透過數位簽名板在電子申請書上簽名外，戶所同時也會掃描紙本附繳證件，未來受理戶籍登記業務時，將可直接在電腦線上調閱資料，大幅減少作業流程，縮短民眾等待時間。
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