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中華電信5G開台 蔡英文總統：與美日韓同步進入5G時代
中華電信今天正式宣布5G開台，蔡英文總統出席中華電信5G啟用記者會，蔡總統表示5G開台就是落實數位國家智慧島嶼的重要里程碑，現在開始，台灣已經跟美國、日本跟韓國一樣，同步進入5G時代。
針對大家最關心的5G資費方案，中華電信開台首波推出「早鳥優忠」限時促銷方案。月繳599~1,199元即享「行動上網量雙倍送，月繳1,399元以上享「行動上網吃到飽」，小月敬1,599元以上可享「流量轉贈」及「5G應用服務加購優息價」，活動時問自109年6月30日起至110年1月3日前。
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