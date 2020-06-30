中華電信5G開台 蔡英文總統：與美日韓同步進入5G時代

中華電信今天正式宣布5G開台，蔡英文總統出席中華電信5G啟用記者會，蔡總統表示5G開台就是落實數位國家智慧島嶼的重要里程碑，現在開始，台灣已經跟美國、日本跟韓國一樣，同步進入5G時代。

針對大家最關心的5G資費方案，中華電信開台首波推出「早鳥優忠」限時促銷方案。月繳599~1,199元即享「行動上網量雙倍送，月繳1,399元以上享「行動上網吃到飽」，小月敬1,599元以上可享「流量轉贈」及「5G應用服務加購優息價」，活動時問自109年6月30日起至110年1月3日前。 蔡英文總統（左二）在交通部長林佳龍（左一）等陪同下，參觀中華電信5G體驗區。記者胡經周／攝影