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我國外銷廠商海外生產 近七成四轉銷第三國

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部統計處今（30）日公布「外銷訂單海外生產實況調查」顯示，我國外銷廠商主要競爭對手以「國內同業」占48.9%最多，其次為「陸系企業」占24.7%，「歐美系企業」占9.4%、「日韓系企業」占8.2%分別位居第3及第4位。

就貨品類別觀察，經濟部統計處的資料指出，以電機產品、化學品及塑橡膠製品皆有將近三成須面對陸系企業較高的競爭，而資訊通信產品則由於我國業者在全球居優勢地位，競爭者也以國內業者為主，僅11.2%面對陸系企業競爭，但較上年提升2.9個百分點。

此外，在外銷訂單生產銷售流向調查部分則顯示，我國外銷廠商海外生產近7成4轉銷第三國，但較107年下降1.0個百分點，其次為「當地銷售」占21.5%，上升0.8個百分點，「回銷國內」雖僅占4.9%，但亦略升0.3個百分點。

若按貨品別觀察，各項貨品「轉銷第三國」的比率均超過45%，其中主要貨品以機械84.9%，資訊通信產品84.0%，基本金屬製品82.4%較高；「當地銷售」的比率以電子產品46.2%，光學器材39.7%較高；「回銷國內」的比率則以化學品33.6%及光學器材10.4%較高。

經濟部統計處此次進行的「外銷訂單海外生產實況調查」，共計調查2,794家，回收樣本2,755家，回表率98.6%。

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