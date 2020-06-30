蔡英文：4年內投入200億元資金健全5G產業

中華電今（30）日舉行5G啟航記者會，宣布台灣正式進入5G時代，總統蔡英文指出，台灣現在和美國、日本、韓國一樣，進入5G時代。政府會在4年內投入200億元資金，鬆綁法規、活絡市場健全5G產業生態系發展。

蔡英文今天表示，打造數位國家與島嶼是執政團隊首要目標，先前她就說過，要善用台灣半導體和資通訊能力，5G開台是最關鍵里程碑，台灣現在和美國、日本、韓國一樣，進入5G時代。

蔡英文回想當時2G時代，只能文字簡訊傳送，現在5G下載一部兩小時電影只要3秒鐘，5G低延遲特性也對自駕車、無人車、智慧醫療、救災等大有幫助，也能增，5G開台後，政府會在4年內投入200億元資金，鬆綁法規、活絡市場健全5G產業生態系發展。

蔡英文表示，在疫情之後全球產業洗牌之際，5G是關鍵，期望中華電與產業界一起打造5G國家隊，台灣一定能發揮硬體傳統實力，加上創新應用，會有最靈活發展，期望打進國際盃，搶得關鍵優勢地位。