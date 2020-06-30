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趕快查！勞保局新增勞退試算表 一次領、月領算清楚

經濟日報 / 記者陳素玲／台北即時報導

勞退新制上路到今天滿15年了，如果你是從勞退新制2005年7月1日實施後就適用新制，雇主一路提撥至今都沒有中斷（要等6月的退休金確定提撥了）且年滿60歲的勞工，就可以開始選領月退休金了。今天中午起，勞保局的e化服務系統新增月退試算結果，只要年滿60歲的勞工，就可以用自然人憑證進行試算，但只有勞退新制提撥滿15年的人，才能試算月退休金金額。

2005年實施的新制勞退規定，年滿60歲者可領出帳戶內退休金，而且新制年資滿15年以上才能選月領或一次領，若是未滿15年者，只能一次請領。

由於新制上路到今年7月才滿15年，如果要符合勞退新制年資滿15年，必須從2005年7月開始提繳到今年6月的退休金都未中斷，才可能符合資格。勞保局曾預估首批擁有選擇權的純新制勞工約6.7萬人。

勞保局表示，選擇月領資格是提繳年資滿15年，即使從開辦第一天雇主就提繳勞退金，也要持續提繳到今年6月，才可達到提繳年資滿15年條件；但勞保局要約7月25日才會寄出6月提繳單給雇主，雇主收到提繳單後，只要二個月內繳清都可以，要等到雇主繳單後，才能成就勞工提繳年資。

換句話說，如果雇主收到提繳單馬上繳費入帳，則符合年滿60歲、提繳年資滿15年的勞工就可以來申請領月退金了。最快可能8月即可申請領月退。

為了迎接7月起，每年陸續有勞工達到提撥年資滿15年的資格，勞保局也趕在上路前，今天起在e化服務系統新增勞退月退休金試算結果，新的試算服務預計中午上線，但是要年滿60歲才能試算。如果勞工個人提撥年資未滿15年，則只能試算出一次金；提繳滿15年者，才能有月退休金的試算結果。

勞保局表示，雖然試算系統已經完全和勞工個人專戶資料連結，勞工只要使用自然人憑證進去查，就能看到自己一次領及月退休金金額，但是因為目前試算結果，尚未含今年度尚未分配的收益，所以試算結果仍是僅供參考，實際請領金額仍以核發金額為準。

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